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Itália vence a Bósnia e Herzegovina fora de casa e avança para a semifinal da Liga das Nações

Em jogo tranquilo, equipe de Roberto Mancini, que ficou de fora da partida por ter testado positivo para a Covid-19, vence sem dificuldades. Bósnia já estava rebaixada...
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Publicado em 

18 nov 2020 às 18:47

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 18:47

Crédito: Divulgação / Site oficial da Federação Italiana
Vaga garantida na semifinal. A Itália visitou a Bósnia e Herzegovina pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações e garantiu lugar no "Final Four" do torneio. Com gols de Belotti e Berardi, a tetracampeã mundial venceu por 2 a 0 sem muitas dificuldades.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESJOGADA ENSAIADA?A Itália chegou aos dois gols, um em cada tempo, em lances parecidos. Na primeira etapa, após rápido contra-ataque, Insigne lançou por cima e encontrou Belotti livre dentro da área para finalizar. Nos 45 minutos finais, após troca de passes, foi a vez de Locatelli tocar pelo alto e Berardi bater com estilo para decretar a vitória.
CLASSIFICADACom o resultado, o time do técnico Roberto Mancini, que não esteve à beira do gramado por conta da Covid-19, se classificou para a semifinal. Os italianos se juntam a Espanha, França e Bélgica no Final Four, que terá sede única e confrontos definidos por sorteio. A Uefa anunciará os duelos em dezembro e os jogos serão somente no segundo semestre de 2021.
REBAIXADAA Bósnia e Herzegovina, que na primeira edição da Liga das Nações subiu para a Liga A, que equivale à primeira divisão, está rebaixada novamente para a Liga B. Com a derrota, a seleção terminou o Grupo 1 com apenas dois pontos.

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