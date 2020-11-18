Itália vence a Bósnia e Herzegovina fora de casa e avança para a semifinal da Liga das Nações

Crédito: Divulgação / Site oficial da Federação Italiana

Vaga garantida na semifinal. A Itália visitou a Bósnia e Herzegovina pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações e garantiu lugar no "Final Four" do torneio. Com gols de Belotti e Berardi, a tetracampeã mundial venceu por 2 a 0 sem muitas dificuldades.

+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESJOGADA ENSAIADA?A Itália chegou aos dois gols, um em cada tempo, em lances parecidos. Na primeira etapa, após rápido contra-ataque, Insigne lançou por cima e encontrou Belotti livre dentro da área para finalizar. Nos 45 minutos finais, após troca de passes, foi a vez de Locatelli tocar pelo alto e Berardi bater com estilo para decretar a vitória.

CLASSIFICADACom o resultado, o time do técnico Roberto Mancini, que não esteve à beira do gramado por conta da Covid-19, se classificou para a semifinal. Os italianos se juntam a Espanha, França e Bélgica no Final Four, que terá sede única e confrontos definidos por sorteio. A Uefa anunciará os duelos em dezembro e os jogos serão somente no segundo semestre de 2021.