futebol

Itália vence a Bélgica em jogo quente e avança às semifinais da Eurocopa

Vitória por 2 a 1 em confronto acirrado e com todos os gols marcados no primeiro tempo classificou os italianos para a semifinal...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 17:56

LanceNet

Crédito: CHRISTOF STACHE / POOL / AFP
Em uma partida emocionante, a Eurocopa encontrou mais uma seleção classificada para as semifinais. A Itália venceu, nesta sexta-feira, a Bélgica por 2 a 1, com gols de Barella e Insigne, enquanto Lukaku marcou o único gols dos belgas.
Veja o mata-mata da EurocopaABRIU O PLACARA Itália conseguiu criar chances melhores de ataque no início da partida desta sexta-feira, e teve um gol anulado 14 minutos de jogo. Assim, aos 31 minutos, Nicolò Barella aproveitou um erro na saída de bola da Bélgica para marcar o primeiro gol do confronto.
GOLAÇO​Perto do final da primeira etapa, aos 44 minutos, a Itália conseguiu ampliar a sua vantagem no placar. A jogada de ataque foi criada para deixar o espaço livre para Lorenzo Insigne, que acertou uma bela finalização 'chapada' no ângulo.
DIMINUIULogo após o segundo gol dos italianos, a Bélgica conseguiu a chance de diminuir a vantagem de seus adversários. Um pênalti foi assinalado pelo árbitro, e depois foi confirmado pelo VAR. Na cobrança, Romelu Lukaku colocou a bola dentro da rede.
JOGO QUENTEDurante toda a segunda etapa, o jogo mostrou uma grande veia ofensiva por parte das duas seleções. A Bélgica perdeu grandes chances, principalmente uma de Lukaku salva por Spinazzola, enquanto os italianos também criaram chances de perigo. Ainda assim, o placar de 2 a 1 permaneceu até o apito final, classificando a Itália.
SEQUÊNCIAA Itália enfrentará a Espanha na semifinal da Eurocopa nesta terça-feira. A Bélgica, por sua vez, despede-se da competição.

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 sinais de que o crescimento da sua empresa está acontecendo sem controle 
Pílula para tratamento de HIV
HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento
Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti

