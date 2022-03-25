Itália não joga mata-mata de Copa do Mundo desde a final de 2006; relembre as últimas campanhas

Tetracampeã mundial, a Itália mais uma vez não irá disputar a Copa do Mundo. Pela segunda vez consecutiva, a Azzurra caiu na repescagem das Eliminatórias Europeias, desta vez com uma derrota para a Macedônia do Norte, em casa, e não tem mais chances de ir ao torneio da Fifa, que será realizado no Qatar.Atual campeão da Eurocopa, o time comandado por Roberto Mancini tem acumulado fracassos nos últimos anos. Desde que levantou o troféu em 2006, depois de vencer a França, os italianos jamais voltaram a disputar uma partida de mata-mata da principal competição do futebol mundial.

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Em 2010 e em 2014, a Itália foi eliminada na fase de grupos, nos Mundiais de África do Sul e Brasil, respectivamente. Em 2018, a última edição da Copa do Mundo, a Itália não foi para a Rússia por ter caído na repescagem após dois duelos com a Suécia.

Relembre a seguir a trajetória da Azzurra nos últimos anos.

2010: MALDIÇÃO DA PRIMEIRA FASEDepois de ganhar a Copa do Mundo em 2006, a Itália chegou para o Mundial de 2010 como uma das favoritas ao título, especialmente pela campanha feita nas Eliminatórias. Em dez partidas, a Azzurra venceu sete e empatou três, chegando ao torneio invicta, com 24 pontos, 18 gols marcados e sete sofridos.

Apesar da expectativa, a Itália deu início à chamada "maldição da primeira fase" com a atual campeã sempre sendo eliminada na fase de grupo. Em uma chave com Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia, os italianos conseguiram a proeza de ficar em última, sem nenhuma vitória e com apenas dois empates.

2014: BOM INÍCIO E SEQUÊNCIA RUIMNo Mundial do Brasil, a Itália estreou com vitória sobre a Inglaterra, em Manaus, com vitória por 2 a 1. No entanto, o time comandado por Cesare Prandelli perdeu as duas partidas seguintes, contra Costa Rica e Uruguai, e voltou para o Velho Continente mais cedo.

2018: FORA DO MUNDIALTerceira seleção com mais participação em Copas do Mundo, atrás apenas de Brasil e Alemanha, a Itália ficou de fora do Mundial da Rússia pela primeira vez em 60 anos. A última vez que a Azzurra não havia disputado o torneio havia sido em 1958, na Suécia, quando a Seleção Brasileira conquistou seu primeiro título.

2022: EXPECTATIVA E DECEPÇÃOPara a Copa do Mundo de 2022, a expectativa era que a Itália se classificasse. O conjunto de Roberto Mancini ficou mais de três anos sem perder sequer um jogo, em uma sequência de 37 partidas (recorde entre seleções), entre 2018 e 2021, chegando a conquistar a Eurocopa no caminho.

Nas Eliminatórias, apesar de um bom início, a Azzurra não manteve o nível. Na penúltima rodada, quando tinha a chance de conseguir a classificação antecipada, empatou em 1 a 1 com a Suíça, com Jorginho perdendo um pênalti. Na rodada final, avançaria com vitória simples sobre a Irlanda do Norte, mas ficou no empate sem gols e viu os suíços vencerem, garantido a vaga direta.