Itália goleia San Marino por 7 a 0 em amistoso preparatório para Eurocopa

Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP

Em preparação para a Eurocopa, que começa no dia 11 de junho, a Itália encarou a seleção de San Marino nesta sexta-feira em um amistoso na cidade de Cagliari, na Sardenha. Sem tomar conhecimento do adversário, o time de Roberto Mancini venceu o rival por 7 a 0 na Sardegna Arena.

+ Veja a tabela da EurocopaINÍCIO MORNOApesar do placar elástico, a Azzurri não foi para o intervalo goleando. Apesar de dominar a partida desde o início, a Itália só balançou as redes aos 30 minutos, em chute de Bernardeschi de fora da área. Três minutos depois, Ferrari aproveitou erro do goleiro de San Marino em jogada aérea e ampliou o placar.

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MASSACRENo segundo tempo, a tetracampeã mundial mostrou sua força e não teve pena do conjunto san-marinense. Aos três minutos, Politano fez o terceiro. Aos 21, Belotti fez o quatro após tabela com Bernardeschi. Aos 29, Pessina aproveitou bola que bateu na trave para fazer o quinto. O meio-campista também foi o responsável por fazer o sétimo. O sexto foi marcado por Politano.

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