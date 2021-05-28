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futebol

Itália goleia San Marino por 7 a 0 em amistoso preparatório para Eurocopa

Time de Roberto Mancini tem dificuldades para marcar no primeiro tempo, mas não toma conhecimento do adversário na etapa final. Próximo amistoso será contra República Tcheca...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 19:45

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 19:45
Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP
Em preparação para a Eurocopa, que começa no dia 11 de junho, a Itália encarou a seleção de San Marino nesta sexta-feira em um amistoso na cidade de Cagliari, na Sardenha. Sem tomar conhecimento do adversário, o time de Roberto Mancini venceu o rival por 7 a 0 na Sardegna Arena.
+ Veja a tabela da EurocopaINÍCIO MORNOApesar do placar elástico, a Azzurri não foi para o intervalo goleando. Apesar de dominar a partida desde o início, a Itália só balançou as redes aos 30 minutos, em chute de Bernardeschi de fora da área. Três minutos depois, Ferrari aproveitou erro do goleiro de San Marino em jogada aérea e ampliou o placar.
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MASSACRENo segundo tempo, a tetracampeã mundial mostrou sua força e não teve pena do conjunto san-marinense. Aos três minutos, Politano fez o terceiro. Aos 21, Belotti fez o quatro após tabela com Bernardeschi. Aos 29, Pessina aproveitou bola que bateu na trave para fazer o quinto. O meio-campista também foi o responsável por fazer o sétimo. O sexto foi marcado por Politano.
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SEQUÊNCIAA seleção italiana volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta a República Tcheca no último amistoso antes da Eurocopa. O jogo acontecerá no Estádio Renato Dall'Ara, na Bolonha. No torneio da Uefa, a Azzuri estreia no dia 11, contra a Turquia. Suíça e País de Gales completam o Grupo A. Todos os jogos do time de Mancini serão no Estádio Olímpico, na capital Roma.

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