Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Itália goleia a República Tcheca em seu último amistoso antes da Eurocopa

Vitória da Seleção Italiana por 4 a 0 mantém fase invicta e coloca a 'Azurra' em boa fase para a Eurocopa, que terá início no próximo dia 11...
Publicado em 04 de Junho de 2021 às 17:37

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Nesta sexta-feira, a Seleção Italiana recebeu a Seleção da República Tcheca no Estádio Renato Dall'Ara, na cidade de Bologna, em amistoso preparatório para a Eurocopa. O confronto terminou com vitória da Itália por 4 a 0, com gols marcados por Ciro Immobile, Nicolò Barella, Lorenzo Insigne e Domenico Berardi.Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!ABRIU O PLACARQuem começou melhor na partida foi a Seleção Italiana. A equipe da casa conseguiu marcar aos 23 minutos quando, após boa jogada criada no ataque, um corte da zaga da República Tcheca fez a bola sobrar para Ciro Immobile marcar.
AMPLIOUPerto do final da primeira etapa, aos 42 minutos, a Itália conseguiu ampliar a sua vantagem no placar. Para aproveitar o não-avanço da República Tcheca, os italianos acharam mais um gol, dessa vez marcado pelo meio-campista Nicolò Barella.
TRÊS É GOLEADA?Já na segunda etapa, os italianos conseguiram garantir a vitória quando, aos 22 minutos, marcaram o seu terceiro gol. Após belo passe de Locatelli, Ciro Immobile dominou e deixou Insigne com espaço para colocar o 3 a 0 no placar para a Azurra.
CHOCOLATEPouco tempo depois de fazer o terceiro gol, aos 28 minutos, a Azurra conseguiu, enfim, aplicar uma bela goleada. Após boa arrancada de Lorenzo Insigne, o camisa 10 colocou Domenico Berardi em situação positiva para fechar a conta.
SEQUÊNCIAA Itália enfrenta a Turquia às 16h (de Brasília) da próxima sexta-feira em sua estreia na Eurocopa. A República Tcheca, por sua vez, faz mais um amistoso nesta terça-feira, às 15:15h (de Brasília), quando enfrenta a Albânia.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados