Itália goleia a Lituânia e mantém invencibilidade nas Eliminatórias

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A Seleção Italiana conseguiu mais uma vitória nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, e manteve a sua sequência invicta. Nesta quarta-feira, os italianos golearam a Lituânia por 5 a 0 com gols de Kean (duas vezes), Raspadori, Di Lorenzo e Utkus (contra).Veja a tabela das EliminatóriasPRIMEIRO TEMPOA Itália começou a primeira etapa de forma positiva, abrindo o placar do confronto já aos 11 minutos com Moise Kean. Logo na sequência, três minutos após o primeiro gol, os italianos conseguiram ampliar a sua vantagem com gol contra de Utkus.

Os italianos conseguiram aplicar uma goleada já no primeiro tempo, e marcaram mais dois gols. Aos 24 minutos, Raspadori colocou o terceiro no placar e, aos 29 minutos, Moise Kean marcou um golaço para fazer o 4 a 0 da Itália.

SEGUNDO TEMPONo início da etapa final do confronto, os italianos, que já estavam com uma grande vantagem, conseguiram fazer mais um gol. Aos nove minutos do segundo tempo, Di Lorenzo marcou após receber assistência de Federico Bernardeschi.