Itália faz partida segura e vence a Irlanda do Norte pelas Eliminatórias

A Seleção Italiana recebeu, nesta quinta-feira, a Seleção da Irlanda do Norte pela 1ª rodada do Grupo C das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. A partida terminou com vitória da Itália por 2 a 0, com gols de Berardi e Immobile.
Veja a tabela das EliminatóriasO PRIMEIROA Itália foi quem começou a partida com um pé direito, e pode criar uma grande quantidade de chances ofensivas. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Alessandro Florenzi achou Domenico Berardi, que abriu o placar no Estádio Ennio Tardini.
AMPLIOUCom amplo domínio da partida, a Seleção Italiana seguiu no campo ofensivo, criando chances e oferecendo perigo à Irlanda do Norte. Aos 39 minutos da primeira etapa, a chance de ampliar o placar saiu de assistência de Insigne para o artilheiro Immobile, que colocou o segundo dos italianos no placar.
SEGUROAo contrário do papel desempenhado em toda a primeira etapa, a Seleção Italiana não esteve em sua melhor forma ofensiva nos 45 minutos finais, e permaneceu no seu campo defensivo, sendo efetiva em tal quesito para agir de forma segura e não sofrer gols.
ATAQUESe o papel dos italianos durante a segunda etapa foi defender, a seleção da Irlanda do Norte tentou marcar os seus gols, e finalmente foi ao ataque para tal. Ainda assim, faltou efetividade, e as sete finalizações não foram eficazes para marcar.
SEQUÊNCIAApós a vitória, a Itália enfrenta, às 15:45h (de Brasília) deste domingo, a Bulgária. A Irlanda do Norte, por sua vez, entra em campo também no domingo, mas às 13:05h (de Brasília), em amistoso contra os Estados Unidos.