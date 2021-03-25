Itália faz partida segura e vence a Irlanda do Norte pelas Eliminatórias

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

A Seleção Italiana recebeu, nesta quinta-feira, a Seleção da Irlanda do Norte pela 1ª rodada do Grupo C das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. A partida terminou com vitória da Itália por 2 a 0, com gols de Berardi e Immobile.

Veja a tabela das EliminatóriasO PRIMEIROA Itália foi quem começou a partida com um pé direito, e pode criar uma grande quantidade de chances ofensivas. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Alessandro Florenzi achou Domenico Berardi, que abriu o placar no Estádio Ennio Tardini.

AMPLIOUCom amplo domínio da partida, a Seleção Italiana seguiu no campo ofensivo, criando chances e oferecendo perigo à Irlanda do Norte. Aos 39 minutos da primeira etapa, a chance de ampliar o placar saiu de assistência de Insigne para o artilheiro Immobile, que colocou o segundo dos italianos no placar.

SEGURO​Ao contrário do papel desempenhado em toda a primeira etapa, a Seleção Italiana não esteve em sua melhor forma ofensiva nos 45 minutos finais, e permaneceu no seu campo defensivo, sendo efetiva em tal quesito para agir de forma segura e não sofrer gols.

ATAQUESe o papel dos italianos durante a segunda etapa foi defender, a seleção da Irlanda do Norte tentou marcar os seus gols, e finalmente foi ao ataque para tal. Ainda assim, faltou efetividade, e as sete finalizações não foram eficazes para marcar.