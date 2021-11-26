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Itália e Portugal caem na mesma chave da repescagem europeia, e só um poderá ir à Copa do Qatar

Sorteio em Zurique nesta sexta-feira definiu as chaves que decidirão os donos das três últimas vagas do continente no mundial do Qatar. Semifinais e finais acontecem em março
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Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 14:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 14:34
O sorteio dos confrontos da repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, nesta sexta-feira, em Zurique, colocou dois gigantes na mesma chave. Itália ou Portugal, ou ambas, ficarão fora do Mundial. As seleções se enfrentarão em jogo único, e os vencedores de cada partida medirão forças dentro da sua chave, também em apenas uma partida, para definir quem vai para a Copa. Resta a definição dos donos das três últimas vagas do continente.
Ao todo, são 12 equipes que duelarão em semifinais e finais de jogos únicos, em março do ano que vem. Portugal, de Cristiano Ronaldo, e Itália estão ao lado de Macedônia do Norte e Turquia na chave B.
> Veja como estão todos os estádios para o Mundial no Qatar
As semifinais serão no dia 24 de março de 2022, enquanto as finais acontecerão no dia 29 do mesmo mês. - Um sorteio muito difícil para nós, pois Macedônia do Norte é um bom time. E se vencermos vamos jogar fora de casa em Portugal ou na Turquia - disse o técnico da Itália, Roberto Mancini, em participação virtual.
Veja os confrontos
Chave A: Escócia x Ucrânia / País de Gales x ÁustriaChave B: Rússia x Polônia / Suécia x República TchecaChave C: Itália x Macedônia do Norte / Portugal x Turquia
Crédito: ItáliaePortugal?Umgigante,ouambos,ficaráforadaCopadoQatar(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

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