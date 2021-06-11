Itália domina a Turquia e vence a primeira partida da Eurocopa 2020

A Itália estreou com o pé direito na Eurocopa 2020. Nesta sexta-feira, a Azzurra venceu a Turquia por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela primeira rodada da competição. Demiral (contra), Immobile e Insigne marcaram os gols do jogo - todos eles na etapa final. Depois de um começo difícil, a Seleção Italiana encontrou os espaços, dominou o confronto e não viu a Turquia oferecer resistência.> Veja os 15 principais candidatos à artilharia da EurocopaITÁLIA COMEÇA A CRESCER NA PARTIDAOs primeiros minutos de jogo foram marcados por um domínio sem eficiência da Itália. Isso porque a Turquia se defendeu bem e trouxe dificuldades ao ataque italiano. No entanto, aos 17 minutos, a Azzurra conseguiu furar o bloqueio e quase abriu o placar. Insigne fez boa tabela com Berardi, invadiu a área e conseguiu a finalização, mas o chute saiu sem direção. PRESSÃO AZZURA E CAKIR SALVA A TURQUIAQuatro minutos depois, a Itália conseguiu a melhor chance do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Chiellini subiu sozinho e conseguiu a cabeçada forte que parou a boa defesa de Cakir.