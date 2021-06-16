Itália domina a Suíça na Eurocopa e consegue a classificação para o mata-mata

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Nesta quarta-feira, a Seleção Italiana recebeu a Seleção Suíça no Stadio Olimpico, na cidade de Roma, pela segunda rodada do Grupo A da Eurocopa. O confronto terminou com vitória da Itália por 3 a 0, com dois gols sendo marcados por Manuel Locatelli e um por Ciro Immobile.

Veja a tabela da EurocopaGOL ITALIANOA Itália foi quem melhor soube atacar durante a primeira etapa do confronto desta quarta-feira. Aos 20 minutos, Chiellini marcou em cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado por um toque de mão. Ainda assim, aos 26 minutos, Manuel Locatelli foi quem marcou o gol que valeu após receber assistência de Berardi.

DEFESA SUÍÇAO ataque italiano só não foi melhor no primeiro tempo por existir uma defesa forte para pará-lo. A Suíça conseguiu, por muito tempo, impedir que a Itália avançasse para marcar mais um gol nos 45 minutos iniciais do confronto da Euro.

GOLAÇONa segunda etapa, a Itália, mais uma vez, foi ao ataque para buscar a garantia da vitória, e foi eficaz em tal tentativa. Aos sete minutos da parte final do confronto, Nicolò Barella passou para Manuel Locatelli, que acertou um belo chute no canto do gol de Sommer.

MAIS UMA Suíça atacou a defesa italiana no segundo tempo, mas parou na defesa de Donnarumma. Assim, a Itália percebeu que não poderia abdicar do ataque, e foi para frente. Aos 44 minutos, no erro suíço na saída de bola, Immobile aproveitou a chance para marcar o terceiro dos italianos no jogo.