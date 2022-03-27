Itália dispensa mais três jogadores, que podem não vestir mais a camisa da seleção

O fracasso da Itália ao não garantir vaga na Copa do Mundo segue trazendo consequências no elenco da Azzurra. De acordo com o jornal 'Corriere dello Sport', mais três jogadores foram dispensados da seleção e podem não vestir mais a camisa da seleção: Lorenzo Insigne (Napoli), Ciro Immobile (Lazio) e Jorginho (Chelsea).
Após cair diante da Macedônia do Norte, Roberto Mancini autorizou a volta de Marco Verratti (PSG), Gianluca Mancini (Roma) e Domenico Berardi (Sassuolo) para seus respectivos clubes. Neste domingo, o trio liberado foi Insigne, Immobile e Jorginho. Os três tem sido bastante criticados por torcedores italianos.
O ausência na Copa do Mundo de 2022 vem pouco menos de um ano após a conquista da Eurocopa. A equipe base que foi campeã em 2021 não conseguiu vaga no Mundial ao ficar na segunda posição do Grupo C, atrás da Suíça. Na última quinta-feira, perdeu para a Macedônia do Norte, por 1 a 0 na repescagem das Eliminatórias.