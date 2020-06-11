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futebol

Istambul mantém confiança em sediar a final da Liga dos Campeões

Capital da Turquia estava definida como o palco da decisão do principal torneio de futebol da Europa, mas a pandemia do COVID-19 pode alterar os planos  e mudar o local da decisão...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 17:34

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 17:34

Crédito: Valery HACHE / AFP
A cidade de Istambul foi escolhida para receber a final da Liga dos Campeões da Europa, mas a pandemia do COVID-19 pode alterar os planos. Lisboa, Frankfurt e Madrid também têm sido apontadas como possíveis destinos da decisão do principal torneio do continente.
O Ministro dos Esportes da Turquia, Mehmet Kasapoglu, no entanto, está confiante de que a final da Champions será mesmo jogada em Istambul, como inicialmente previsto. Em entrevista recente, ele disse não ter dúvidas de que a capital turca receberá o torneio.
– Não tenho dúvidas de que a final vai ser jogada da melhor forma possível na Turquia. Estamos confiantes que vamos receber boas notícias no dia 17 de junho – afirmou Kasapoglur, à pagina TRT Sport.
A final da Liga dos Campeões estava inicialmente agendada para o dia 30 de junho, no Estádio Olímpico Ataturk, mas a pandemia forçou o adiamento da partida. Lisboa, Frankfurt e Madrid são outras das cidades que têm sido apontadas como possíveis locais para a disputa do título. E MAIS:Zagueiro revelado pelo Palmeiras se despede de clube portuguêsDele Alli é suspenso após brincar com coronavírus e zombar de asiáticoConfira os jogos do Campeonato Espanhol nesta sexta-feiraApós tropeço em casa, RB Leipzig visita o Hoffenheim no Alemão E MAIS:

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