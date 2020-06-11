Istambul mantém confiança em sediar a final da Liga dos Campeões

Crédito: Valery HACHE / AFP

A cidade de Istambul foi escolhida para receber a final da Liga dos Campeões da Europa, mas a pandemia do COVID-19 pode alterar os planos. Lisboa, Frankfurt e Madrid também têm sido apontadas como possíveis destinos da decisão do principal torneio do continente.

O Ministro dos Esportes da Turquia, Mehmet Kasapoglu, no entanto, está confiante de que a final da Champions será mesmo jogada em Istambul, como inicialmente previsto. Em entrevista recente, ele disse não ter dúvidas de que a capital turca receberá o torneio.

– Não tenho dúvidas de que a final vai ser jogada da melhor forma possível na Turquia. Estamos confiantes que vamos receber boas notícias no dia 17 de junho – afirmou Kasapoglur, à pagina TRT Sport.