Isolamento social obrigatório, videogame, estreia e gol: Leo Ceará comenta o primeiro mês no Japão

Contratado pelo Yokohama Marinos no início da temporada, Leo Ceará chegou ao Japão apenas no começo de abril. Os processos burocráticos envolvendo o visto de trabalho e o fechamento de aeroportos espalhados pelo mundo atrasou a ida do atacante ao clube japonês em pelo menos 50 dias.A chegada do centroavante no país completou 30 dias no último dia 4 de maio e foi um período conturbado e de muito crescimento não só pessoal, como profissional.
O novo camisa 9 do Marinos chegou ao Japão e logo de cara precisou encarar o isolamento social obrigatório imposto pelos órgãos públicos do país. Foram 14 dias dentro de um quarto de hotel, sem poder fazer o que mais gosta, jogar futebol. Leo também sequer conseguiu aproveitar o tempo com um de seus hobbies favoritos, o videogame.
- Foi um período complicado. Duas semanas dentro de um quarto, sem contato com ninguém, apenas conversando por mensagens com minha família e meus amigos, que estão do outro lado do mundo. Fiquei sem videogame também, então foi um período de muita reflexão, pensamentos e fortalecimento mental - disse Leo Ceará.
Após os 14 dias, Leo iniciou os treinamentos e fez sua estreia pelo novo clube da melhor maneira possível: com gol e vitória. Já são três partidas com a camisa do Marinos, e dois gols anotados.
- Posso dizer que me sinto bem e motivado para dar o meu melhor. Fico feliz com esse início de trabalho, mas tenho muito a evoluir, trabalhar e melhorar. Espero que seja apenas o começo de uma bela história - comentou o camisa 9, antes de completar em tom de brincadeira:
- Agora as coisas mudaram. Voltei a jogar, estou fazendo gols e finalmente estou com o videogame em casa (risos) - concluiu brincando o atacante Leo Ceará.