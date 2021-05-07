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Isolamento social obrigatório, videogame, estreia e gol: Leo Ceará comenta o primeiro mês no Japão

Atacante chegou ao país no último dia 4 de abril...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 13:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 13:46
Crédito: Leo Ceará passou por 30 dias inusitados no Japão (Divulgação
Contratado pelo Yokohama Marinos no início da temporada, Leo Ceará chegou ao Japão apenas no começo de abril. Os processos burocráticos envolvendo o visto de trabalho e o fechamento de aeroportos espalhados pelo mundo atrasou a ida do atacante ao clube japonês em pelo menos 50 dias.A chegada do centroavante no país completou 30 dias no último dia 4 de maio e foi um período conturbado e de muito crescimento não só pessoal, como profissional.
O novo camisa 9 do Marinos chegou ao Japão e logo de cara precisou encarar o isolamento social obrigatório imposto pelos órgãos públicos do país. Foram 14 dias dentro de um quarto de hotel, sem poder fazer o que mais gosta, jogar futebol. Leo também sequer conseguiu aproveitar o tempo com um de seus hobbies favoritos, o videogame.
- Foi um período complicado. Duas semanas dentro de um quarto, sem contato com ninguém, apenas conversando por mensagens com minha família e meus amigos, que estão do outro lado do mundo. Fiquei sem videogame também, então foi um período de muita reflexão, pensamentos e fortalecimento mental - disse Leo Ceará.
Após os 14 dias, Leo iniciou os treinamentos e fez sua estreia pelo novo clube da melhor maneira possível: com gol e vitória. Já são três partidas com a camisa do Marinos, e dois gols anotados.
- Posso dizer que me sinto bem e motivado para dar o meu melhor. Fico feliz com esse início de trabalho, mas tenho muito a evoluir, trabalhar e melhorar. Espero que seja apenas o começo de uma bela história - comentou o camisa 9, antes de completar em tom de brincadeira:
- Agora as coisas mudaram. Voltei a jogar, estou fazendo gols e finalmente estou com o videogame em casa (risos) - concluiu brincando o atacante Leo Ceará.

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