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Ismaily, do Shakhtar Donetsk, fala ao LANCE! sobre preparação para a Champions: 'Serão jogos duros'

Lateral-esquerdo brasileiro concedeu entrevista ao LANCE! e falou sobre disputa da atual Champions League pelo Shakhtar Donetsk...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 14:17

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2021 às 14:17
Crédito: Divulgação/Shakhtar
Ismaily, lateral-esquerdo do Shakhtar Donetsk, concedeu uma entrevista exclusiva ao LANCE!, e falou sobre a preparação da equipe ucraniana para a Champions League. Seu time está no mesmo grupo de Real Madrid e Inter de Milão, e fará a sua estreia na competição nesta quarta-feira contra o Sheriff.Veja a tabela da Champions League
LANCE!: O Shakhtar enfrentará a Inter de Milão, atual campeã italiana, e o Real Madrid novamente nesta fase de grupos da Champions. Como a equipe está se preparando para estes jogos?
Ismaily: Vamos ter novamente pela frente um grupo muito difícil na Champions. Sabemos que serão jogos duros, mas o nosso primeiro foco é no Sheriff, que também é uma boa equipe e será o nosso adversário na estreia. Estamos fazendo uma boa preparação e esperamos começar bem a competição.
LANCE!: Na última temporada, a classificação para o mata-mata ficou faltando por muito pouco. O que o Shakhtar pode mostrar de diferente nessa Champions?
Ismaily: Na última Champions conseguimos resultados expressivos jogando fora, mas não fizemos tão bem o nosso papel em casa. Acredito que para essa temporada, precisamos somar mais pontos em casa e buscar pontuar também fora.
LANCE!: Como foi vencer o Real Madrid duas vezes na última fase de grupos? Dá para repetir tal feito?
Ismaily: Eu não atuei na primeira parte da temporada passada devido à uma lesão. Porém, foi ótimo poder ver a nossa equipe vencendo uma das maiores equipes do mundo, isso mostra que temos um elenco qualificado e podemos sonhar com voos mais altos nesta temporada. Todos os jogos serão difíceis, mas sempre vamos em busca das vitórias.
LANCE!: Você acredita que caso faça uma boa fase de grupos com o Shakhtar na Champions, o Tite possa dar mais um espaço na Seleção brasileira? Você sonha em jogar a Copa do Mundo?
Ismaily: Eu estou voltando depois de uma lesão e tenho me sentido bem, mas ainda estou pegando o ritmo para poder chegar aos 100%. O meu pensamento é sempre de fazer o melhor para ajudar o clube. Caso apareça uma oportunidade na seleção, eu estarei sempre pronto para defender o nosso país. Será sempre uma honra vestir a camisa da seleção.
O Shakhtar Donetsk entra em campo às 13:45h (de Brasília) desta quarta-feira, quando enfrenta o Sheriff pela Champions League.

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