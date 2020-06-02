Ismaily comenta volta do futebol na Ucrânia e diz: 'Foi um jogo diferente'

Crédito: Ismaily participou e comentou sobre retorno do Campeonato Ucraniano (Site oficial Shakhtar Donetsk

O futebol na Ucrânia voltou no último final de semana. Por lá, teve clássico logo na volta. O Shakhtar Donetsk, com uma equipe repleta de brasileiros, recebeu o maior rival, Dínamo de Kiev, e venceu o clássico por 3 a 1. O lateral esquerdo Ismaily contou sobre a volta do futebol no país e os protocolos adotados.

- Foi um jogo realmente diferente, depois de alguns meses sem jogos oficiais retornamos contra o nosso maior rival, sem torcedores e com muitos protocolos, sem dúvidas foi estranho. Obviamente que preferíamos jogar em outras condições, mas o momento nos impede e temos que nos adaptar e cumprir todos as recomendações - disse Ismaily.

Com a vitória sobre o Dínamo, o Shakhtar abriu ainda mais vantagem na liderança do Campeonato Ucraniano. Agora são 16 pontos a frente do segundo colocado, Zorya. Ismaily destacou a importância da vitória sobre o maior rival.