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Ismaily comenta volta do futebol na Ucrânia e diz: 'Foi um jogo diferente'

Campeonato Ucraniano retornou com um dos jogos mais aguardados da temporada em que o Shakhtar Donetks conseguiu vencer o Dinamo de Kiev por 3 a 1...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 15:43

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 15:43

Crédito: Ismaily participou e comentou sobre retorno do Campeonato Ucraniano (Site oficial Shakhtar Donetsk
O futebol na Ucrânia voltou no último final de semana. Por lá, teve clássico logo na volta. O Shakhtar Donetsk, com uma equipe repleta de brasileiros, recebeu o maior rival, Dínamo de Kiev, e venceu o clássico por 3 a 1. O lateral esquerdo Ismaily contou sobre a volta do futebol no país e os protocolos adotados.
- Foi um jogo realmente diferente, depois de alguns meses sem jogos oficiais retornamos contra o nosso maior rival, sem torcedores e com muitos protocolos, sem dúvidas foi estranho. Obviamente que preferíamos jogar em outras condições, mas o momento nos impede e temos que nos adaptar e cumprir todos as recomendações - disse Ismaily.
Com a vitória sobre o Dínamo, o Shakhtar abriu ainda mais vantagem na liderança do Campeonato Ucraniano. Agora são 16 pontos a frente do segundo colocado, Zorya. Ismaily destacou a importância da vitória sobre o maior rival.
- Após uma longa paralisação e sem estarmos nas condições físicas ideais, foi muito importante retornar com uma vitória e aumentar para 16 pontos nossa vantagem, temos uma grande diferença de pontos, mas devemos nos manter concentrados para evitar tropeços nessa reta final da competição e conseguirmos o título nessa temporada que foi singular - completou.E MAIS:Tottenham busca a contratação de Savic, do Atlético de MadridBruno Fernandes diz que momento mais difícil da temporada vai chegarPresidente do Benfica descarta retorno de David Luiz para 20/21Van Dijk conta passagem em que esteve com medo de morrerReal Madrid mira contratação de jovem promessa do PSG E MAIS:

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