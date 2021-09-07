Islândia x Alemanha: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Após assumir a liderança do Grupo J na última rodadas Eliminatórias Europeias, a Alemanha entra em campo novamente nesta quarta-feira. O time de Hansi Flick visita a Islândia, no Estádio Laugardalsvöllur, na cidade de Reiquiavique, às 15h45 (de Brasília).
ISLÂNDIANa penúltima posição do grupo, a Islândia precisa de reação heroica para conseguir novamente a vaga na Copa do Mundo, a exemplo de 2018. Na última partida, os nórdicos, comandados por Arnar Vidarsson, empataram com a Macedônia do Norte, em casa, por 2 a 2.
ALEMANHANa última rodada, a Alemanha não tomou conhecimento da Armênia e venceu o time adversário por 6 a 0, em casa, para assumir a liderança da chave. Agora, a Die Mannschaft espera manter o bom momento para seguir em busca da vaga no Mundial do Qatar.
FICHA TÉCNICA
Islândia x AlemanhaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo J - 6ª RodadaData e horário: 08/09/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique (ISL)Árbitro: Andreas Ekberg (SUE)Assistentes: Mehmet Culum (SUE) e Stefan Hallberg (SUE)Transmissão: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
ISLÂNDIA (Técnico: Arnar Vidarsson)Runarsson; Saevarsson, Arnason, Ingi Bjarnason e Thorarinsson; Anderson, Bjarnason, Baldursson, Bergmann e Gudmundsson; Gudjohnsen.
ALEMANHA (Técnico: Hansi Flick)Neuer; Hofmann, Süle, Rüdiger e Kehrer; Goretzka, Kimmich, Gnabry, Reus e Musiala; Timo Werner.