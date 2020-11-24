Isco quer sair do Real Madrid e deseja atuar fora da Espanha

Isco deve deixar o Real Madrid, mas também o futebol espanhol nos próximos meses, segundo a emissora “Cadena SER” após conversar com o pai e agente do meio-campista espanhol. O jogador tem contrato até 2022 e não vê como um problema encerrar a atual temporada com a camisa do clube merengue.Até o momento, não há nenhuma oferta pelo espanhol, embora a equipe de Zidane prefira negociar o jogador na janela de transferências de janeiro. O clube se surpreendeu com a mudança de atitude do atleta que outrora afirmou que não queria sair e agora está mais inclinado a deixar o time do que permanecer.