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Isco quer sair do Real Madrid e deseja atuar fora da Espanha

Pai e agente do camisa 22 não vê com problemas a permanência do filho até o final da temporada, uma vez que o contrato do jogador termina somente em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 08:39

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 08:39

Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
Isco deve deixar o Real Madrid, mas também o futebol espanhol nos próximos meses, segundo a emissora “Cadena SER” após conversar com o pai e agente do meio-campista espanhol. O jogador tem contrato até 2022 e não vê como um problema encerrar a atual temporada com a camisa do clube merengue.Até o momento, não há nenhuma oferta pelo espanhol, embora a equipe de Zidane prefira negociar o jogador na janela de transferências de janeiro. O clube se surpreendeu com a mudança de atitude do atleta que outrora afirmou que não queria sair e agora está mais inclinado a deixar o time do que permanecer.
Na última segunda-feira, o “Marca” já havia indicado que Isco comunicou seu desejo à direção do Real Madrid. O jornal também publicou que Arsenal, Manchester City, Inter de MIlão, Juventus e Sevilla estão interessados, mas os merengues querem 45 milhões de euros (R$ 322 milhões).

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