Isco, do Real Madrid, quer jogar pelo Sevilla na próxima temporada

Apesar do interesse de diversos times da Premier League, Isco quer jogar no Sevilla na próxima temporada, segundo o jornal “As”. O meio-campista do Real Madrid quer voltar a ser dirigido por Lopetegui, com quem apresentou sua melhor versão. O espanhol não é aproveitado pelo técnico Zidane e tem contrato até 2022.O jogador de 28 anos não teve permissão para deixar a equipe merengue em janeiro, por conta do elenco enxuto e da preocupação com lesões. Dessa forma, o Real Madrid deve permitir a saída do atleta por um valor que gira entre 15 a 20 milhões de euros (R$ 96 milhões e R$ 128 milhões). Além de fazer dinheiro, o gigante espanhol irá conseguir economizar o alto salário do veterano.