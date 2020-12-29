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Isco, do Real Madrid, quer jogar pelo Sevilla na próxima temporada

Meio-campista vem sendo pouco aproveitado por Zidane e tem contrato até 2022. Clube merengue aceita negociar atleta na próxima janela de verão por até R$ 128 milhões...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 08:59

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 08:59
Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
Apesar do interesse de diversos times da Premier League, Isco quer jogar no Sevilla na próxima temporada, segundo o jornal “As”. O meio-campista do Real Madrid quer voltar a ser dirigido por Lopetegui, com quem apresentou sua melhor versão. O espanhol não é aproveitado pelo técnico Zidane e tem contrato até 2022.O jogador de 28 anos não teve permissão para deixar a equipe merengue em janeiro, por conta do elenco enxuto e da preocupação com lesões. Dessa forma, o Real Madrid deve permitir a saída do atleta por um valor que gira entre 15 a 20 milhões de euros (R$ 96 milhões e R$ 128 milhões). Além de fazer dinheiro, o gigante espanhol irá conseguir economizar o alto salário do veterano.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Isco trabalhou com Lopetegui na seleção espanhola e o comandante do Sevilla vê com bons olhos a contratação do camisa 22. A família do atleta também estaria feliz com a possibilidade de viver na cidade que é perto de Málaga, em que o espanhol foi criado.

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