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futebol

Isco deseja sair do Real Madrid e já conta com clubes interessados

Jogador está incomodado com a falta de minutos e pretende deixar a equipe espanhola na janela de inverno. Equipes da Inglaterra, Itália e Espanha demonstraram interesse...

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 16:15

LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 16:15
Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
Reserva no time de Zinédine Zidane no Real Madrid, o meio-campista Isco deseja deixar o clube espanhol, de acordo com o jornal "Marca". Querendo mais tempo de jogo, o camisa 22 comunicou à direção merengue que quer ser negociado na janela de inverno, em janeiro de 2021.
+ Veja a tabela do Campeonato EspanholAinda segundo o periódico da capital espanhola, o técnico do Real Madrid entende a situação do jogador e o presidente Florentino Pérez aceita vender o atleta por, pelo menos, 45 milhões de libras (quase R$ 322 milhões na cotação atual).
Cinco clubes estariam interessados no jogador de 28 anos: Arsenal e Manchester City, da Inglaterra, Juventus e Inter de Milão, da Itália, e o Sevilla, da Espanha.

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