Isco deseja sair do Real Madrid e já conta com clubes interessados

Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid

Reserva no time de Zinédine Zidane no Real Madrid, o meio-campista Isco deseja deixar o clube espanhol, de acordo com o jornal "Marca". Querendo mais tempo de jogo, o camisa 22 comunicou à direção merengue que quer ser negociado na janela de inverno, em janeiro de 2021.

+ Veja a tabela do Campeonato EspanholAinda segundo o periódico da capital espanhola, o técnico do Real Madrid entende a situação do jogador e o presidente Florentino Pérez aceita vender o atleta por, pelo menos, 45 milhões de libras (quase R$ 322 milhões na cotação atual).