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futebol

Isco critica Zidane e dispara contra poucos minutos em campo

Meio-campista espanhol disse que o treinador do Real Madrid
apenas o coloca faltando pouco tempo para acabar a partida...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 11:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 11:57
Crédito: AFP
Sem atuar nas duas últimas partidas do Real Madrid, Isco se mostrou descontente com a forma que Zidane tem o utilizado. Após imagens captadas pela "Movistar", o espanhol foi flagrado criticando o treinador do clube merengue.
- Se ele (Zidane) tem que me tirar, ele me tira com 50 ou 60 minutos de jogo, às vezes até no intervalo. Se ele tem que me colocar, ele me coloca nos 80...Na ocasião, Isco estava com alguns companheiros no banco de reservas. As imagens foram flagradas no clássico entre Real Madrid e Barcelona. Logo após o espanhol terminar, Marcelo é visto dando risadas.

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