Isaque projeta confronto direto contra o São Paulo: 'Jogo em que não podemos errar'

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Depois de colaborar com duas assistências na goleada por 5 a 2 contra o Botafogo, o meia Isaque, do Grêmio, continua à disposição do técnico Renato Portaluppi para o confronto diante do São Paulo, no próximo domingo, às 20h30, em Porto Alegre, válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

O jogo é um duelo direto por uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Com 56 pontos e na sexta colocação, o time gaúcho está a dois pontos e a duas posições do adversário paulista, última equipe no G4. Hoje, o Grêmio estaria classificado para a chamada Pré Libertadores, enquanto o São Paulo não precisaria disputar nenhum confronto eliminatório para entrar na competição de clubes mais importantes do continente.

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‘É um jogo em que não podemos errar, pensando nos nossos objetivos. Se o título não é mais matematicamente possível, precisamos terminar o campeonato na melhor posição que der. Por isso, é fundamental vencermos, em casa, esse confronto direto contra o São Paulo. Sabemos que não será uma partida simples, porém temos condições de buscar o resultado positivo em nossos domínios’, disse o atleta.

Além do caminho pelo Brasileirão, o Grêmio tem outra chance de se classificar diretamente à fase de grupos da Libertadores. O Tricolor Gaúcho está na decisão da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, em jogos que serão realizados nos dias 28 de fevereiro e 7 de março, às 16h - sendo que a segunda partida acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo.

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