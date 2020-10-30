Isaque faz balanço de vitória do Grêmio: 'Importante, mas não tem nada definido'

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Após bela jogada com Pepê, Isaque marcou ainda com nove minutos de partida o gol da vitória do Grêmio por 1 a 0 contra o Juventude na última quinta-feira (29), na Arena, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Isaque celebrou o gol e o fato de o Grêmio ser o único mandante a vencer nesta fase até então. Todavia, pediu atenção para a volta, no Estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, na próxima quinta-feira (5) às 21h30.

- A vitória foi muito importante. O Juventude tem feito uma bela campanha na Série B. Sabíamos que não seria fácil. Agora, o importante é manter o foco e saber que não há nada definido. Não podemos relaxar em nenhum momento em Caxias - disse o jogador.

Antes de voltar a campo pela Copa do Brasil, o Grêmio enfrenta o Red Bull Bragantino, novamente em seu estádio na próxima segunda-feira (2) pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Ciente de que vencer significa manter a equipe em etapa de crescimento na competição, o jogador de 23 anos ressaltou a dificuldade que o plantel espera diante do clube paulista: