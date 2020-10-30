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Isaque faz balanço de vitória do Grêmio: 'Importante, mas não tem nada definido'

Atacante formado na base do clube foi autor do único tento em partida que deu vantagem ao Tricolor diante do Juventude na Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 15:35

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 15:35

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Após bela jogada com Pepê, Isaque marcou ainda com nove minutos de partida o gol da vitória do Grêmio por 1 a 0 contra o Juventude na última quinta-feira (29), na Arena, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
Isaque celebrou o gol e o fato de o Grêmio ser o único mandante a vencer nesta fase até então. Todavia, pediu atenção para a volta, no Estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, na próxima quinta-feira (5) às 21h30.
- A vitória foi muito importante. O Juventude tem feito uma bela campanha na Série B. Sabíamos que não seria fácil. Agora, o importante é manter o foco e saber que não há nada definido. Não podemos relaxar em nenhum momento em Caxias - disse o jogador.
Antes de voltar a campo pela Copa do Brasil, o Grêmio enfrenta o Red Bull Bragantino, novamente em seu estádio na próxima segunda-feira (2) pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Ciente de que vencer significa manter a equipe em etapa de crescimento na competição, o jogador de 23 anos ressaltou a dificuldade que o plantel espera diante do clube paulista:
- Mais um jogo em que precisamos estar ligados em busca do resultadopositivo.

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