Irritado, Geninho cobra 'veteranos' do Avaí

Crédito: Divulgação/Avaí

A semana vai terminar amarga para o torcedor do Avaí. Após o revés diante do Paraná, a equipe do técnico Geninho foi novamente superada na Série B. Desta vez o algoz foi o Botafogo-SP, que levou a melhor dentro da Ressacada.Sincero, o comandante do Leão não buscou desculpas para defender o grupo. Na visão do técnico, a derrota ficou barata pelo que o Avaí apresentou ao longo dos 90 minutos.

‘Não vínhamos fazendo partidas perfeitas, mas também nada igual a essa. Deixamos buracos para o Botafogo-SP sair em velocidade no contra-ataque. Eles chegaram na cara do Frigeri. O placar ficou barato. O primeiro tempo terminar daquele jeito, eles tiveram três ou quatro chances’, afirmou.

Em outro trecho da coletiva, o Geninho criticou os atletas mais experientes do elenco e exige que eles assumam as responsabilidades dentro campo.

‘Poderíamos ter várias lideranças. O jogador mais rodado precisa chamar a responsabilidade. Não posso querer que Jonathan ou Tucão resolvam. Nenhum deles (experientes) assumiu, ainda. Não vejo uma grande liderança’, disparou.