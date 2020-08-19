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futebol

Irritado, Geninho cobra 'veteranos' do Avaí

Na visão do treinador, os mais velhos precisam assumir as responsabilidades dentro de campo...

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 15:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2020 às 15:46
Crédito: Divulgação/Avaí
A semana vai terminar amarga para o torcedor do Avaí. Após o revés diante do Paraná, a equipe do técnico Geninho foi novamente superada na Série B. Desta vez o algoz foi o Botafogo-SP, que levou a melhor dentro da Ressacada.Sincero, o comandante do Leão não buscou desculpas para defender o grupo. Na visão do técnico, a derrota ficou barata pelo que o Avaí apresentou ao longo dos 90 minutos.
‘Não vínhamos fazendo partidas perfeitas, mas também nada igual a essa. Deixamos buracos para o Botafogo-SP sair em velocidade no contra-ataque. Eles chegaram na cara do Frigeri. O placar ficou barato. O primeiro tempo terminar daquele jeito, eles tiveram três ou quatro chances’, afirmou.
Em outro trecho da coletiva, o Geninho criticou os atletas mais experientes do elenco e exige que eles assumam as responsabilidades dentro campo.
‘Poderíamos ter várias lideranças. O jogador mais rodado precisa chamar a responsabilidade. Não posso querer que Jonathan ou Tucão resolvam. Nenhum deles (experientes) assumiu, ainda. Não vejo uma grande liderança’, disparou.
Agora, o Avaí volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Cuiabá, na Ressacada, a partir das 11h (Horário de Brasília).

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