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Irritado com substituição, Messi não cumprimenta Pochettino após ser substituído em jogo do PSG

Argentino deixou o campo quando o jogo do Paris Saint-Germain com o Lyon estava 1 a 1. Compatriota de Lionel, Icardi decide no final e garante nova vitória dos parisienses...
LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 19:01

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 19:01

Crédito: Messi não cumprimentou o técnico após ser substituído por Hakimi. Jogo estava 1 a 1 (FRANCK FIFE / AFP
Principal reforço do PSG para a temporada, o argentino Lionel Messi não gostou de ser substituído durante a vitória por 2 a 1 sobre o Lyon, neste domingo, em Paris, pela sexta rodada do Campeonato Francês. Aos 30 do segundo tempo, ele foi substituído por Hakimi e não cumprimentou o treinador Mauricio Pochettino, que também é argentino.
Confira a tabela do Campeonato Francês
A mudança aconteceu quando o jogo ainda estava 1 a 1. O brasileiro Lucas Paquetá abriu o placar para os visitantes, mas Neymar, de pênalti, e Icardi, outro argentino, mas menos badalado, viraram para o PSG: 2 a 1, sexta vitória em seis jogos e liderança da Ligue 1.
Outro argentino na partida foi Di Maria, que também foi substituído no segundo tempo. Este foi o terceiro jogo de Lionel Messi pelo PSG, mas o primeiro em casa. Ele ainda busca seu primeiro gol pelo novo clube
Compatriota dele, Di Maria também saiu na etapa complementar e deu lugar a um outro argentino, este menos badalado, Mauro Icardi, que, como já citado, fez o gol da vitória do Paris Saint-Germain.
Desempenho dos brasileiros
Paquetá, aliás, também deixou o jogo, mas machucado. Seu colega de meio-campo no Lyon, Bruno Guimarães jogou os 90 minutos, assim como o lateral-esquerdo Emerson Palmieri. No PSG, Marquinhos também não saiu, mesmo com cartão amarelo aos 21 do segundo tempo. Também brasileiros, Rafinha, pelo PSG, e Henrique, pelos donos da casa, não saíram do banco.
Panorama da competição
O PSG segue 100%, agora com 18 pontos após seis jogos. Já o Lyon é o nono, com oito pontos. O Olympique de Marselha é o vice-líder, com 13, mas um jogo a menos. Lens (12), Angers (11) e Nice (10), outro com só cinco jogos, fecham o G5. Atual campeão, o Lille é o 15º, com 5 pontos.
Na próxima quarta-feira, às 16h, o PSG visita o Metz, que é o lanterna da competição, com só 3 pontos, mas nenhuma vitória. Já o Lyon recebe o Troyes, no mesmo horário.

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