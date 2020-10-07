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Irmãos Luan e Lucas Freitas comemoram volta a Seleção Sub-20

Zagueiros de Fluminense e Valladollid, respectivamente, os dois estarão no período de treinos da equipe do técnico André Jardine em Itu 
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LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 17:51

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 17:51

Crédito: Divulgação
Aos 19 anos, os irmãos gêmeos Luan e Lucas Freitas voltaram a ser convocados juntos para a Seleção Brasileira Sub-20. Esta será a segunda oportunidade em que os dois estarão reunidos com o restante da equipe do técnico André Jardine, desta vez em Itu, para um período de treinos visando o Sul-Americano da categoria, que será disputado na Colômbia, em fevereiro de 2021.
- Sensação muito boa de poder estar de volta e ser convocado para a Seleção Brasileira. Recebi a notícia com alegria em dobro, pois meu irmão Lucas também foi lembrado e estaremos mais uma vez juntos representando o Brasil. Me dedico bastante no Fluminense e tenho certeza que isso é fruto do que venho apresentando no clube. Sei que a concorrência é muito grande, mas espero aproveitar a oportunidade da melhor forma possível para se Deus quiser estar com a Seleção no Sul-Americano, em fevereiro - disse Luan Freitas.
- Muito feliz e honrado por ser mais uma vez convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Venho trabalhando forte aqui na Espanha e isso apenas comprova que a oportunidade sempre aparece quando a gente se dedica em nosso dia a dia. Mais feliz ainda por novamente estar ao lado do meu irmão Luan. Será um período de treinos importante visando o Sul-Americano do ano que vem e espero poder dar o meu máximo - reforçou Lucas Freitas.
A Seleção Brasileira Sub-20 se apresenta no próximo dia 21 de outubro e ficará em Itu até o dia 31. O Brasil fará treinos contra as equipes Sub-23 do Corinthians e o time profissional do Ituano. Os dois jogos serão realizados no estádio Novelli Júnior. O Sul-Americano Sub-20 está previsto para iniciar no dia 2 de fevereiro de 2021.

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