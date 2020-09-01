Irmãos brasileiros projetam temporada no Famalicão, de Portugal

Com a volta da temporada europeia, o Famalicão segue trabalhando visando o Campeonato Português e uma particularidade chama atenção no clube luso. Irmãos, os brasileiros Gustavo e João Assunção atuam no mesma equipe, algo que é incomum no futebol.- Estou muito empolgado e farei meu melhor, é a oportunidade da minha vida, vou trabalhar muito forte para conquistar meu espaço - disse João, visando a nova temporada.