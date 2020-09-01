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futebol

Irmãos brasileiros projetam temporada no Famalicão, de Portugal

Gustavo e João Assunção atuam pelo clube português, que se prepara para a temporada...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 20:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 20:30
Crédito: Reprodução
Com a volta da temporada europeia, o Famalicão segue trabalhando visando o Campeonato Português e uma particularidade chama atenção no clube luso. Irmãos, os brasileiros Gustavo e João Assunção atuam no mesma equipe, algo que é incomum no futebol.- Estou muito empolgado e farei meu melhor, é a oportunidade da minha vida, vou trabalhar muito forte para conquistar meu espaço - disse João, visando a nova temporada.
Sobre a oportunidade de atuar junto com o irmão, Gustavo comemorou.
- É a realização de um sonho. Meu irmão é um craque. Dizem que é melhor do que eu (risos) - afirmou Gustavo.

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