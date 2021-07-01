Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Irmão e agente de Sergio Ramos está em Paris para negocia com PSG

Zagueiro espanhol tem o interesse em jogar no Paris Saint-Germain, mas busca um contrato por duas temporadas apesar dos 35 anos de idade...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 11:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 11:44
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O irmão e empresário de Sergio Ramos, Rene Ramos, está em Paris para negociar a ida do zagueiro ao Paris Saint-Germain, informou o jornalista Sergio Quirante, do canal "Gol". O agente viajou em direção a capital francesa nesta quinta-feira.As informações indicam que o defensor tem o interesse em vestir a camisa do PSG na próxima temporada. No entanto, o espanhol segue em busca de um contrato por duas temporadas e aguarda uma posição do clube de Nasser Al-Khelaifi.
> Veja a tabela da Eurocopa
No entanto, não está descartada a possibilidade do zagueiro assinar com a nova equipe por um ano, sendo que a renovação automática por uma segunda temporada estaria condicionada, por exemplo, ao número de partidas que o veterano fizesse em 2021/2022.
Sergio Ramos deixou o Real Madrid após 16 anos por não entrar em um acordo com o clube merengue por sua renovação. Além do PSG, o Manchester City também tem interesse no espanhol, mas a Premier League não é a prioridade do defensor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados