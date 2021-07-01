Irmão e agente de Sergio Ramos está em Paris para negocia com PSG

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

O irmão e empresário de Sergio Ramos, Rene Ramos, está em Paris para negociar a ida do zagueiro ao Paris Saint-Germain, informou o jornalista Sergio Quirante, do canal "Gol". O agente viajou em direção a capital francesa nesta quinta-feira.As informações indicam que o defensor tem o interesse em vestir a camisa do PSG na próxima temporada. No entanto, o espanhol segue em busca de um contrato por duas temporadas e aguarda uma posição do clube de Nasser Al-Khelaifi.

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No entanto, não está descartada a possibilidade do zagueiro assinar com a nova equipe por um ano, sendo que a renovação automática por uma segunda temporada estaria condicionada, por exemplo, ao número de partidas que o veterano fizesse em 2021/2022.