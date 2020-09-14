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futebol

Irmão do ex-lateral Leonardo, Vianna Jr é no novo técnico do Nova Cidade

Treinador assume com a missão de levar o time da Baixada Fluminense de volta à elite
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Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 15:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 15:22
Crédito: Divulgação
O Nova Cidade já tem o seu comandante para a disputa da Série B1 do Campeonato Carioca: Vianna Jr. Ele, que é irmão do ex-jogador Leonardo, atualmente dirigente do PSG, assumiu como treinador do time de Nilópolis e tem a missão de conseguir o acesso para a primeira divisão do futebol carioca.
Vianna Jr tem licença UEFA A de treinador, é ex-atleta profissional, com passagens no São Paulo e no São Bento, e tem experiência como observador técnico em times da Inglaterra, tais como Blackpool e Wolverhampton. Além disso, ele foi auxiliar do técnico Waldemar Lemos no Altos-PI e teve passagem pelo Água Santa-SP.
- Estou muito feliz e empolgado com essa oportunidade que o Nova Cidade está me dando para desenvolver um trabalho de qualidade nesta Série B1 do Carioca. O desafio é enorme, mas estou preparado para essa missão de tentar levar o Nova Cidade novamente para a elite do futebol carioca. Sabemos de todas as dificuldades de se jogar uma competição como essa, mas estamos prontos - disse Vianna Jr.
O Nova Cidade estreia na Série B1 do Carioca no próximo dia 23/09, contra o Serra Macaense, em casa.

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