Irmão de Rafael relata ansiedade com estreia do lateral no Botafogo e confia: 'Com certeza ele vai entrar'

Crédito: Arquivo Pessoal

A expectativa pela possível estreia de Rafael é tão grande que vários membros da família do lateral-direito marcaram presença no Estádio Nilton Santos, palco da partida entre Botafogo e Sampaio Corrêa, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão, neste domingo.Um deles foi Luiz Henrique, irmão mais velho do novo camisa 7 do Alvinegro. Luiz, que vive junto com Rafael, destacou, ao LANCE!, a ansiedade pela possível estreia do jogador.

- Ansioso ele (Rafael) está desde o dia que ele veio (risos). Está muito ansioso, muito. Estou até um pouco nervoso por ele porque até pode atrapalhar. É o time dele, ele torce, chora. Por ele estar lá dentro, com certeza vai mexer com ele - afirmou.

Rafael inicia a partida no banco, mas Luiz Henrique acredita que o lateral-direito pode fazer a estreia pelo Glorioso ainda neste domingo.