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Irmão de Rafael relata ansiedade com estreia do lateral no Botafogo e confia: 'Com certeza ele vai entrar'

Ao LANCE!, Luiz Henrique, irmão mais velho do novo camisa 7, está no Nilton Santos...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 18:04
Crédito: Arquivo Pessoal
A expectativa pela possível estreia de Rafael é tão grande que vários membros da família do lateral-direito marcaram presença no Estádio Nilton Santos, palco da partida entre Botafogo e Sampaio Corrêa, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão, neste domingo.Um deles foi Luiz Henrique, irmão mais velho do novo camisa 7 do Alvinegro. Luiz, que vive junto com Rafael, destacou, ao LANCE!, a ansiedade pela possível estreia do jogador.
- Ansioso ele (Rafael) está desde o dia que ele veio (risos). Está muito ansioso, muito. Estou até um pouco nervoso por ele porque até pode atrapalhar. É o time dele, ele torce, chora. Por ele estar lá dentro, com certeza vai mexer com ele - afirmou.
Rafael inicia a partida no banco, mas Luiz Henrique acredita que o lateral-direito pode fazer a estreia pelo Glorioso ainda neste domingo.
- Ele com certeza vai entrar hoje, pelo menos um pouquinho ele vai entrar. Nossa expectativa é que o Botafogo volte logo para primeira divisão, saia logo dessa situação. É o sonho - declarou.

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