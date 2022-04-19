Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Irmão de Carlos Bilardo revela a reação do ex-técnico campeão da Argentina com a morte de Maradona
futebol

Irmão de Carlos Bilardo revela a reação do ex-técnico campeão da Argentina com a morte de Maradona

Bilardo foi o treinador da seleção argentina campeã da Copa do Mundo de 1986, em que Maradona foi o craque da equipe
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 13:10

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 13:10

Carlos Bilardo, treinador campeão do mundo pela Argentina em 1986, soube da morte do ídolo Maradona somente meses após o ocorrido. Isto porque o ex-técnico sofre com uma doença neurológica degenerativa e sua família o poupava de um baque. Em entrevista a ‘Radio Villa Trinidad’, Jorge Bilardo, irmão de Carlos, revelou como foi a reação dele ao saber da notícia.> Barcelona perde para o Cádiz em casa e vê distância para Real Madrid ficar ainda maior no Espanhol
- Ele via as bandeiras nos estádios e sempre perguntava. Assim que ficou sabendo a reação foi melhor do que todos nós esperávamos. Ele ficou parado e calmo, como se estivesse esperando pela notícia. Ele sabia da condição de saúde do Diego - disse o irmão de Bilardo.
Jorge ainda contou que Bilardo perguntou a causa da morte e que foi dito a verdade - de que havia sido uma parada cardíaca. Sendo assim, o ex-técnico destacou que o importante foi que não esconderam a real informação sobre o ocorrido.
Crédito: BilardosoubedamortedeMaradonahátrêsouquatromeses(Foto:EFE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados