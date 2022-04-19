Irmão de Carlos Bilardo revela a reação do ex-técnico campeão da Argentina com a morte de Maradona

Carlos Bilardo, treinador campeão do mundo pela Argentina em 1986, soube da morte do ídolo Maradona somente meses após o ocorrido. Isto porque o ex-técnico sofre com uma doença neurológica degenerativa e sua família o poupava de um baque. Em entrevista a ‘Radio Villa Trinidad’, Jorge Bilardo, irmão de Carlos, revelou como foi a reação dele ao saber da notícia.> Barcelona perde para o Cádiz em casa e vê distância para Real Madrid ficar ainda maior no Espanhol

- Ele via as bandeiras nos estádios e sempre perguntava. Assim que ficou sabendo a reação foi melhor do que todos nós esperávamos. Ele ficou parado e calmo, como se estivesse esperando pela notícia. Ele sabia da condição de saúde do Diego - disse o irmão de Bilardo.

Jorge ainda contou que Bilardo perguntou a causa da morte e que foi dito a verdade - de que havia sido uma parada cardíaca. Sendo assim, o ex-técnico destacou que o importante foi que não esconderam a real informação sobre o ocorrido.