Irlanda x Bélgica: Onde assistir e prováveis formações do jogo amistoso

A seleção da Bélgica fará uma visita à Irlanda, em Dublin, neste sábado. O time de Roberto Martinez já está classificado para a Copa do Mundo. A bola rola, às 14h de Brasília na capital irlandesa.IRLANDAOs irlandeses não irão para o próximo mundial e em foram para a última Euro. No entanto, sua forma recente nos últimos 10 jogos é boa, com cinco empates, quatro vitórias e uma derrota, contra Portugal. O time busca desempenhar um bom papel, visto que não terá que disputar nada nesse ano.
BÉLGICAOs belgas já estão classificados para a Copa do Mundo, mas vêm de altos e baixos, desde a eliminação na Eurocopa, contra a Itália. A seleção belga disputou a fase final da Nations League e perdeu os dois jogos, sendo um de virada - épica - contra a França e outro, novamente contra os italianos. O time ainda venceu três partidas.
FICHA TÉCNICAData e horário: sábado, 26 de março, às 14h de BrasíliaLocal: Aviva Stadium, Dublin, IrlandaOnde assistir: Estádio TNT Sports
IRLANDA (Treinador: Stephen Kenny) Bazunu, Coleman, Duffy, Egan, Doherty, H9endrick, Cullen, McClean, Ogbene, Parrott e RobinsonDesfalques: BÉLGICA (Treinador: Roberto Martinez) Mignolet, Denayer, Boyata,, Theate, Hazard, Dendoncker, Tielemans, Saelemaekers, Trossard, Origi e Batshuayi