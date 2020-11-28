Invicto no Nordeste em 2020, São Paulo quer continuar caça aos líderes

O São Paulo joga neste sábado (28), às 19h, na Arena Fonte Nova, contra o Bahia, buscando seguir na cola dos líderes do Campeonato Brasileiro e também manter a invencibilidade no Nordeste, região em que o clube paulista ainda não perdeu nesta temporada.
Em quatro jogos foram dois empates, diante do Ceará (1 a 1), e Fortaleza (3 a 3), ambos no Castelão e duas vitórias, contra Sport (1 a 0 na Ilha do Retiro) e Fortaleza (3 a 2 no Castelão). Vale ressaltar que o empate diante do Leão do Pici fora de casa foi pelas oitavas de final da Copa do Brasil.Por outro lado, o Bahia vem sendo a pedra no sapato do Tricolor. A última vitória dos paulistas contra os baianos aconteceu em 2018, pelo Brasileirão, quando o São Paulo venceu por 1 a 0 no Morumbi. De lá para cá, são cinco jogos, com três empates e duas vitórias do Bahia.
Outro tabu que o Tricolor precisa vencer é o tempo sem derrotar o Esquadrão de Aço fora de casa. O último triunfo do Tricolor aconteceu em 2014, pelo Brasileirão, quando o São Paulo ganhou de 2 a 0. Naquela temporada, o Bahia acabou sendo rebaixado para a Série B do Brasileiro.
O São Paulo está invicto há 13 jogos no Brasileirão, com seis vitórias e sete empates. O clube está na terceira posição com 38 pontos, quatro a menos que o líder Atlético-MG e um a menos que o vice-líder Flamengo.