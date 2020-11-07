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Invicto no Campeonato Italiano, Milan busca manter a liderança isolada contra o Verona

Adversário, porém, não será fácil. Visitantes ocupam a quinta colocação
e só perderam uma das seis partidas disputadas...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 16:59

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 16:59

Crédito: AFP
Invicto e líder isolado do Campeonato Italiano, o Milan recebe o Verona, neste domingo (8), às 16h45 (horário de Brasília). O time treinado por Stefano Pioli busca se manter na primeira colocação.CHAVE VIRADA?Apesar da grande fase na Serie A, o Milan foi goleado no meio de semana, em casa, pelo Lille. A derrota por 3 a 0 esfriou os ânimos do clube italiano, que ainda não sabe o que é perder na liga nacional.
FALA, PROFESSOR- O jogo de amanhã vai ser complicado, vai dar uma oportunidade de demonstrar a nossa força. Precisamos estar atentos, determinados, altruístas e sólidos. Vamos enfrentar uma equipa que está fazendo uma ótima temporada e tem um treinador que está bem preparado. Também gostaria de enviar os meus melhores votos ao presidente do Hellas Verona, Maurizio Setti, que teve resultado positivo no Covid-19. Desejo-lhe uma recuperação rápida - disse Pioli.
O ARTILHEIROAos 39 anos, Zatlan Ibrahimovic deve ir para a partida. O sueco é o artilheiro do Campeonato Italiano, com sete gols em quatro partidas disputadas. É o principal nome do Milan na temporada.

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