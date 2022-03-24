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futebol

Invicto na temporada, Lima possui 100% de aproveitamento contra o CRB

Meio-campista tem estatísticas destacadas na atual edição da Copa do Nordeste...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 09:54

Publicado em 24 de Março de 2022 às 09:54

Nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), o Ceará joga pelas quartas de final da Copa do Nordeste em confronto único contra o CRB, na Arena Castelão. E um dos elementos que pode aumentar o grau de otimismo do Vozão é o histórico positivo de Lima contra a equipe alagoana.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE!Tendo sua atual passagem no Alvinegro de Porangabussu começado em 2019, o jogador enfrentou o adversário em questão por duas vezes, tendo saído com o resultado positivo em ambas.
Além de superar o CRB em 2017 pela Copa do Nordeste na primeira passagem onde marcou o tento decisivo já aos 45 minutos do segundo tempo, Lima deu o passe para o tento de Bergson no triunfo por 2 a 1, no ano de 2020, em confronto da Série B do Campeonato Brasileiro.
Em relação aos números gerais na temporada 2022, o atleta de oito partidas jogadas se destaca dentre os demais nomes do plantel em estatísticas relevantes na competição regional. São sete dribles certos e 12 desarmes, mais do que qualquer outro jogador do Vozão.
Crédito: Divulgação/Ceará

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