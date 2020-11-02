Invicto na Liga dos Campeões, Bayern visita o Salzburg para tentar se manter na liderança do Grupo A

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Pela terceira rodada da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique visita o RB Salzburg, nesta terça-feira, (3), às 17h (horário de Brasília). Invictos, os bávaros tentam se manter na liderança do Grupo A.FALA, PROFESSOR- Eles têm estado muito bem durante anos. Eles tentaram jovens jogadores talentosos, uma ideia de jogo moderno, para encontrar o caminho direto para o gol. Um ótimo trabalho está sendo feito. Será um jogo emocionante amanhã - disse Hansi Flick sobre o RB Salzburg.

IMPARÁVELApós a vitória sobre o Lokomotiv Moscou, o Bayern de Munique chegou à décima terceira vitória consecutiva. É o maior recorde da Liga dos Campeões. Com dez jogos no comando da equipe pela competição europeia, Hansi Flick conseguiu fazer com que seu time marcasse 36 gols. A média é de 3,6 por jogo.