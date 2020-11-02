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Invicto na Liga dos Campeões, Bayern visita o Salzburg para tentar se manter na liderança do Grupo A

Bávaros venceram as duas partidas, enquanto os austríacos ainda
não conseguiram nenhum triunfo. Somam um empate e uma derrota...

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 13:27

LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 13:27
Crédito: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP
Pela terceira rodada da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique visita o RB Salzburg, nesta terça-feira, (3), às 17h (horário de Brasília). Invictos, os bávaros tentam se manter na liderança do Grupo A.FALA, PROFESSOR- Eles têm estado muito bem durante anos. Eles tentaram jovens jogadores talentosos, uma ideia de jogo moderno, para encontrar o caminho direto para o gol. Um ótimo trabalho está sendo feito. Será um jogo emocionante amanhã - disse Hansi Flick sobre o RB Salzburg.
IMPARÁVELApós a vitória sobre o Lokomotiv Moscou, o Bayern de Munique chegou à décima terceira vitória consecutiva. É o maior recorde da Liga dos Campeões. Com dez jogos no comando da equipe pela competição europeia, Hansi Flick conseguiu fazer com que seu time marcasse 36 gols. A média é de 3,6 por jogo.
JOGO DUROCampeão austríaco e com um bom futebol apresentado, o Salzburg não entregará os pontos de forma fácil. Dominik Szoboszlai, visto como uma das maiores promessas da Europa, é o trunfo da equipe austríaca. Na última rodada do Campeonato Austríaco, o RB aplicou 5-0 com hat-trick de Okafor.

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