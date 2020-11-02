Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Invicto há nove jogos, meia do Marcílio Dias celebra boa fase na Série D

Marllon anotou um dos gols na vitória por 3 a 0 em cima do Atlético Tubarão
...

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2020 às 15:40
Crédito: Divulgação
O meia Marllon, que foi contratado pelo Marcílio Dias em agosto desse ano, vive o melhor momento no clube de Itajaí desde sua chegada. Nos últimos nove jogos soma dois gols, quatro assistências e nenhuma derrota. O último resultado negativo foi em setembro, onde a equipe perdeu para o Pelotas fora de casa.
No último sábado (31), o meia teve atuação de gala na vitória por 3 a 0 em cima do Atlético Tubarão na Série D tendo aberto o placar aos 17 minutos do segundo tempo com um gol de cabeça e deu ótimo passe para Zé Vitor marcar o terceiro gol do Marinheiro aos 41 da segunda etapa.
- Fico feliz pelo momento e que estou ajudando a equipe a brigar pela classificação na competição. Vou seguir trabalhando duro para que a boa fase se mantenha - disse o meia.
O Marcílio Dias está na quinta colocação do Grupo A8 com 15 pontos somados, a mesma quantidade de Pelotas, Joinville e Caxias. Faltam quatro rodadas para o término da fase de grupos do torneio e o clube de Itajaí conta com Marllon para se classificar para a segunda fase.
- Vou dar o meu máximo para ajudar o time manter os bons resultados e continuar alçando voos altos na competição - completou o armador.
O próximo jogo do Marcílio Dias é domingo (8) contra o líder da chave, o Novorizontino, às 16h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados