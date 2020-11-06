Invicto há cinco jogos, Chelsea recebe o lanterna Sheffield pelo Inglês

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Buscando entrar no G4 da Premier League, o Chelsea recebe o Sheffield United, neste sábado (7), às 14h30 (horário de Brasília). Os Blues começam a se firmar com boas atuações, enquanto os visitantes perderam seis das sete partidas disputadas e ainda não venceram na competição.ARTILHEIRO CONFIRMADOTimo Werner não terá descanso. O atacante alemão é um dos principais destaques do Chelsea e está confirmado para a partida. Frank Lampard, treinador do clube, disse que o jogador não será poupado.

FASE PÉSSIMAO Sheffield United é o lanterna do Campeonato Inglês. Com apenas um ponto somado em sete partidas, o clube precisa vencer a qualquer custo. A fase não é nada boa e começa a preocupar.