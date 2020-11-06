Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Invicto há cinco jogos, Chelsea recebe o lanterna Sheffield pelo Inglês

Blues buscam entrar no G4 da Premier League, enquanto os
visitantes somaram apenas um ponto em sete partidas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2020 às 16:25

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 16:25

Crédito: DYLAN MARTINEZ / POOL / AFP
Buscando entrar no G4 da Premier League, o Chelsea recebe o Sheffield United, neste sábado (7), às 14h30 (horário de Brasília). Os Blues começam a se firmar com boas atuações, enquanto os visitantes perderam seis das sete partidas disputadas e ainda não venceram na competição.ARTILHEIRO CONFIRMADOTimo Werner não terá descanso. O atacante alemão é um dos principais destaques do Chelsea e está confirmado para a partida. Frank Lampard, treinador do clube, disse que o jogador não será poupado.
FASE PÉSSIMAO Sheffield United é o lanterna do Campeonato Inglês. Com apenas um ponto somado em sete partidas, o clube precisa vencer a qualquer custo. A fase não é nada boa e começa a preocupar.
INVICTOSDas últimas cinco partidas disputadas na Premier League, o Chelsea não perdeu. São duas vitórias e três empates. Pela Liga dos Campeões, os Blues triunfaram em duas e empataram em uma. A equipe de Lampard parece estar em uma grande evolução.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados