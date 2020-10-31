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Invicto há 23 jogos, Milan visita a Udinese para manter a liderança

Rossonero é lider da competição e não perde uma partida oficial desde março...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 11:06

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 11:06
Crédito: Divulgação
Em situações completamente diferentes, Milan e Udinese se enfrentam em Udine, neste domingo, às 8h30 (de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto o clube rossonero vive grande fase e é o atual líder da competição, a Udinese teve um início irregular na temporada e se encontra na zona de rebaixamento.Após uma grande reta final de temporada em 2019/20, o Milan manteve a boa fase e começou o Italiano com tudo. Foram quatro vitórias seguidas até o empate em 3 a 3 com a Roma, na última rodada. Além disso, o clube venceu as duas primeiras partidas na Liga Europa e provou ser um dos fortes candidatos ao título continental. Em coletiva neste sábado, o treinador Stefano Pioli comentou sobre esse momento vivido pelo clube rossonero.
- Devemos estar convencidos de que somos uma equipe competitiva. Nosso objetivo é vencer e nos divertir, tentando jogar um futebol que gostamos.Confira as prováveis escalações​Udinese: Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, de Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Lasagna.​Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.OUTROS JOGOS DE DOMINGO
11h - Torino x Lazio11h - Spezia x Juventus​14h - Roma x Fiorentina14h - Napoli x Sassuolo16h45 - Sampdoria x Genoa

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