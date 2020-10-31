Invicto há 23 jogos, Milan visita a Udinese para manter a liderança

Em situações completamente diferentes, Milan e Udinese se enfrentam em Udine, neste domingo, às 8h30 (de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto o clube rossonero vive grande fase e é o atual líder da competição, a Udinese teve um início irregular na temporada e se encontra na zona de rebaixamento.Após uma grande reta final de temporada em 2019/20, o Milan manteve a boa fase e começou o Italiano com tudo. Foram quatro vitórias seguidas até o empate em 3 a 3 com a Roma, na última rodada. Além disso, o clube venceu as duas primeiras partidas na Liga Europa e provou ser um dos fortes candidatos ao título continental. Em coletiva neste sábado, o treinador Stefano Pioli comentou sobre esse momento vivido pelo clube rossonero.