Invicto há 10 jogos, Jerson Testoni prepara o Brusque para a semifinal do Campeonato Catarinense

No próximo domingo (2), Brusque e Avaí se enfrentam pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Catarinense 2021. Com um empate e uma vitória nas quartas de final, o Quadricolor despachou o Joinville, enquanto o Leão da Ilha, com duas vitórias, eliminou o Próspera.Classificado na segunda posição da primeira fase, atrás somente da Chapecoense na tabela geral, o Brusque não perde há 10 rodadas no estadual, maior marca de todo o Brasil, empatado com o Atlético-GO.
- Por tudo o que a gente vem fazendo, é mais uma competição que conseguimos chegar em uma semifinal. O Catarinense é uma competição difícil, são 10 jogos sem perder - disse Jerson Testoni, técnico do Brusque.
No comando da equipe desde setembro de 2019, sendo o treinador mais longevo entre os times das Séries A e B, Jerson apresenta ótimo retrospecto diante do Avaí. Em quatro confrontos tem 100% de aproveitamento, além de ter marcado oito gols e não sofrido nenhum.- Cada jogo tem a sua história, seu momento, será um jogo muito difícil, muito competitivo, as duas equipes vem em um momento bom dentro da competição. Chegamos preparados e esperamos fazer dois jogos sólidos, consistentes para alcançar o nosso objetivo, que é a classificação - finalizou.