Invicto há 10 jogos, Jerson Testoni prepara o Brusque para a semifinal do Campeonato Catarinense

Crédito: Lucas Gabriel Cardoso / Brusque FC

No próximo domingo (2), Brusque e Avaí se enfrentam pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Catarinense 2021. Com um empate e uma vitória nas quartas de final, o Quadricolor despachou o Joinville, enquanto o Leão da Ilha, com duas vitórias, eliminou o Próspera.Classificado na segunda posição da primeira fase, atrás somente da Chapecoense na tabela geral, o Brusque não perde há 10 rodadas no estadual, maior marca de todo o Brasil, empatado com o Atlético-GO.

- Por tudo o que a gente vem fazendo, é mais uma competição que conseguimos chegar em uma semifinal. O Catarinense é uma competição difícil, são 10 jogos sem perder - disse Jerson Testoni, técnico do Brusque.