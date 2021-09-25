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Invicto, Fortaleza fará clássico contra o Ceará na semifinal do Brasileiro de aspirantes

Leão do Pici venceu o Avaí na última quinta-feira (23) e manteve os 100% de aproveitamento; na outra semifinal, Avaí e Grêmio farão confronto...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 17:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 17:06
Crédito: Karim Georges / Fortaleza EC
O Fortaleza derrotou o Avaí por 1 a 0, na última quinta-feira (23), e terminou a segunda fase do Campeonato Brasieiro de Aspirantes com 100% de aproveitamento. Com a defesa menos vazada da competição, o Leão do Pici já estava garantido nas semifinais.
Único invicto da disputa, o time terá pela frente o rival Ceará na briga por vaga na decisão. As partidas serão realizadas nos próximos dias 3 e 10 de outubro. Na outra semifinal, o Avaí medirá forças com o Grêmio. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ressaltou o desempenho da equipe de aspirantes e declarou que a direção do clube observaça com atenção o elenco de olho em possibilidades na equipe principal.
- É uma temporada muito animadora para nós. Além de sermos os únicos invictos, temos também a melhor campanha, com números destacados para o ataque e defesa. É um elenco que observamos com muito carinho e sem dúvidas terão um grande espaço no clube na formação do time principal.
O Fortaleza atua na competição com jogadores da base e alguns mais experientes. A equipe é a quarta do nordeste a alcançar essa fase da disputa.

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