Invicto em casa e folga como líder: as 'tarefas' do São Paulo contra o Galo

Crédito: Rubens Chiri/spfc.net

O São Paulo, líder do Brasileirão, tem um jogo decisivo nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, contra o Atlético-MG, vice-líder. Além de precisar reagir da derrota no Majestoso, na rodada passada, o Tricolor quer a vitória para voltar a ter tranquilidade na liderança e manter a invencibilidade como mandante na competição nacional.

São Paulo x Atlético-MG: veja quem pode brilhar, o que está em jogo e estatísticas​Os comandados de Fernando Diniz é a única equipe que não perdeu em casa no torneio nacional. Em 12 jogos, são oito vitórias e quatro empates, totalizando 28 pontos. A campanha só não é melhor que a do próprio Atlético-MG, que somou 30 pontos em 13 partidas. Porém, o Galo tem uma derrota em seus domínios, ao contrário dos paulistas. Portanto, evitar o revés é importante para manter essa escrita nesta edição do Brasileirão.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROO São Paulo segue isolado na liderança, com quatro pontos de vantagem para o Atlético-MG. Porém, em caso de derrota, a distância cairá para apenas um ponto, o que pode criar uma pressão em cima dos jogadores são-paulinos. Caso vença. a distância, que hoje é de quatro pontos, pode aumentar para sete, resgatando a tranquilidade das últimas rodadas.

- Temos de fazer basicamente o que vínhamos fazendo até então. Ser um time mais agressivo, que troca a bola mais rápido de um lado para o outro e se protege melhor nos contra-ataques. Tomamos um contra-ataque numa jogada mapeada. Fazia muito tempo que não cedíamos contra-ataque como cedemos hoje. Em relação a esse jogo temos muitas coisas a melhorar. Em relação a jogos passados temos alguns ajustes a fazer – comentou Diniz, após a derrota para o Corinthians, no último domingo.