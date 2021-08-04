Invicto e no G4, Tuca Guimarães renova os ânimos no Juventus-SC

Anunciado no dia 12 de julho, o técnico Tuca Guimarães vem apresentando ótimas credenciais em seu início de trabalho no Juventus-SC. Sob o comando do treinador, a equipe de Jaraguá do Sul venceu o Aimoré em duas oportunidades e empatou com o líder FC Cascavel pela nona rodada do Grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro.- É muito prazeroso ver que o trabalho que a gente vem executando no dia a dia durante os treinamentos vem sendo bem recebido pelo elenco. É um grupo excelente e muito dedicado. Ainda estamos no início da nossa trajetória no clube, mas é importante estarmos conseguindo reagir dentro da competição a tempo de buscarmos uma vaga na próxima fase da Série D.