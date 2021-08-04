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futebol

Invicto e no G4, Tuca Guimarães renova os ânimos no Juventus-SC

Treinador soma duas vitórias e um empate no comando da equipe, que encara o Marcílio Dias na próxima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 19:24

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 19:24
Crédito: Divulgação/Juventus-SC
Anunciado no dia 12 de julho, o técnico Tuca Guimarães vem apresentando ótimas credenciais em seu início de trabalho no Juventus-SC. Sob o comando do treinador, a equipe de Jaraguá do Sul venceu o Aimoré em duas oportunidades e empatou com o líder FC Cascavel pela nona rodada do Grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro.- É muito prazeroso ver que o trabalho que a gente vem executando no dia a dia durante os treinamentos vem sendo bem recebido pelo elenco. É um grupo excelente e muito dedicado. Ainda estamos no início da nossa trajetória no clube, mas é importante estarmos conseguindo reagir dentro da competição a tempo de buscarmos uma vaga na próxima fase da Série D.
- Fizemos bons jogos e temos aproveitado muito bem as semanas livres de treinos para aprimorar alguns detalhes. Agora vamos enfrentar o Marcílio Dias, fora de casa, que também está na briga por uma das vagas e certamente vai impor muitas dificuldades contra nós - completou Tuca.
O duelo entre Juventus e Marcílio Dias está marcado para o próximo sábado, às 15h, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí. A equipe é a 4ª colocada no Grupo A8.

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