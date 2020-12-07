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futebol

Invicto e já classificado na Liga dos Campeões, Chelsea recebe o Krasnodar

Lampard admitiu que poupará alguns jogadores e dará minutos
a quem não teve muitas chances de jogar durante a temporada...

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 16:40

LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 16:40
Crédito: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Sem conhecer a derrota e já classificado em primeiro do Grupo E na Liga dos Campeões, o Chelsea terá seu último confronto da fase de grupos. Em Londres, os Blues recebem o Krasnodar, terceiro colocado, nesta terça-feira (8), às 17h (horário de Brasília).
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESPara o duelo, Lampard admitiu que poupará alguns jogadores e dará minutos a quem não teve muitas chances na temporada.
- Sem lesões, espero dar alguns minutos para os jogadores que não jogaram tanto quanto gostariam e para mostrar que merecem jogar mais e ganhar um pouco mais de preparação para a temporada. Você não pode ligar e desligar a ideia de ganhar, então eu quero ver a atitude certa no como abordamos o jogo - disse o treinador dos Blues.
Já classificado para a Europa League, o Krasnodar é o terceiro colocado do Grupo E, com quatro pontos. A partida não vale muita coisa para nenhuma das duas equipes, já que o Chelsea não pode deixar a primeira colocação.

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