Invicto e já classificado na Liga dos Campeões, Chelsea recebe o Krasnodar

Crédito: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Sem conhecer a derrota e já classificado em primeiro do Grupo E na Liga dos Campeões, o Chelsea terá seu último confronto da fase de grupos. Em Londres, os Blues recebem o Krasnodar, terceiro colocado, nesta terça-feira (8), às 17h (horário de Brasília).

VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESPara o duelo, Lampard admitiu que poupará alguns jogadores e dará minutos a quem não teve muitas chances na temporada.

- Sem lesões, espero dar alguns minutos para os jogadores que não jogaram tanto quanto gostariam e para mostrar que merecem jogar mais e ganhar um pouco mais de preparação para a temporada. Você não pode ligar e desligar a ideia de ganhar, então eu quero ver a atitude certa no como abordamos o jogo - disse o treinador dos Blues.