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futebol

Investigação aberta pela Uefa pode tirar Zlatan Ibrahimovic da Eurocopa

Entidade suprema do futebol europeu investiga suposta ligação do atacante sueco com empresa de apostas esportivas...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 17:16

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 17:16
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A Uefa anunciou, nesta segunda-feira, a abertura de uma investigação sobre uma possível ligação entre o jogador Zlatan Ibrahimovic, do Milan, e uma empresa de apostas esportivas. O caso pode tirar o atacante da Eurocopa e antecipar a sua aposentadoria.
Veja a tabela do Italiano- De acordo com o artigo 31 do Código Disciplinar da Uefa, o inspetor de Ética e Disciplina foi indicado hoje para conduzir uma investigação sobre uma potencial violação do Código Disciplinar pelo senhor Zlatan Ibrahimovic, por um suposto interesse financeiro em uma companhia de apostas. Mais informações sobre o caso estarão disponíveis no tempo devido - diz o comunicado.
Segundo o artigo 12 do Código Disciplinar da Uefa, é proibida a participação de jogadores profissionais em 'atividades similares relacionadas a jogos de competição ou com quem tenha interesse financeiro direto ou indireto em tais atividades'.
Dessa forma, o atacante sueco pode receber uma punição de até três anos caso seja considerado culpado no caso. Em caso de uma punição menor, Ibrahimovic perderia a Eurocopa de 2021. Aos 39 anos, o jogador do Milan corre o risco de ter a carreira encerrada.

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