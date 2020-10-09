Inventor da cavadinha, Panenka apresenta melhora, mas segue internado com Covid-19

Crédito: Panenka inventou a cobrança com "cavadinha" (AFP

Internado desde a última quarta-feira com Covid-19, o invertor da "cavadinha" Antonín Panenka, de 71 anos, se encontra com o quadro estável, apesar de ainda estar submetido à ventilação mecânica. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira, pelo clube Bohemians 1905, do qual o ex-jogador tcheco é presidente honorário.

- O presidente do clube está estabilizado e será transferido a um hospital de Praga, onde será tratado com a supervisão de seu médico particular - explicou um porta-voz do clube.Panenka está internado há dois dias no Hospital Geral de Benesov, cidade a 46 quilômetros da capital Praga. O ex-meia foi diagnosticado em estado grave e levado à CTI, mas não se encontra mais em perigo de vida.