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futebol

Inventor da cavadinha, Panenka apresenta melhora, mas segue internado com Covid-19

Ídolo da República Tcheca apresenta quadro estável, mas ainda se encontra submetido à ventilação mecânica...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 14:44

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 14:44

Crédito: Panenka inventou a cobrança com "cavadinha" (AFP
Internado desde a última quarta-feira com Covid-19, o invertor da "cavadinha" Antonín Panenka, de 71 anos, se encontra com o quadro estável, apesar de ainda estar submetido à ventilação mecânica. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira, pelo clube Bohemians 1905, do qual o ex-jogador tcheco é presidente honorário.
- O presidente do clube está estabilizado e será transferido a um hospital de Praga, onde será tratado com a supervisão de seu médico particular - explicou um porta-voz do clube.Panenka está internado há dois dias no Hospital Geral de Benesov, cidade a 46 quilômetros da capital Praga. O ex-meia foi diagnosticado em estado grave e levado à CTI, mas não se encontra mais em perigo de vida.
Panenka ganhou visibilidade e se tornou uma lenda do futebol por criar o pênalti com "cavadinha". Em 1976, ele foi campeão da Eurocopa com a seleção da então Tchecoslaváquia, ao derrotar a Alemanha Ocidental nas penalidades após a partida ter terminado empatada por 2 a 2 no tempo normal.

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