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Invasão, expulsão e gol no final: Everton vence o Newcastle em um jogo maluco na Premier League

Emoção ate o fim e interrupção inusitada marcaram a partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2022 às 20:37

Publicado em 17 de Março de 2022 às 20:37

Em um jogo que teve de tudo - absolutamente tudo - o Everton venceu o Newcastle, pela Premier League, com gol aos 53 minutos do 2° tempo, em um jogo entre duas equipes que buscam se distanciar da zona de rebaixamento. A partida foi louca; teve vitória nos acréscimos, expulsão e até uma invasão de campo maluca.JOGO DE POUCAS CHANCES​O jogo em si, foi de poucas chances. Aos 28 minutos, Wood cabeceu perigosamente para fora. Foi a primeira chance do Newcastle, e a única do primeiro tempo.
UMA INVASÃO INSÓLITA​Aos quatro minutos da etapa complementar, um ativista invadiu o campo prendeu seu pescoço contra a baliza com um lacre. O jovem foi contido pelos seguranças do estádio.
+Veja a tabela da Premier League
EMOÇÃO NO FINALAos 43´da etapa final, Allan foi expulso após cometer uma falta. O árbitro acrescentou 14 minutos ao fim do tempo regulamentar. O Everton conseguiu marcar o gol da vitória, aos 53 minutos: Iwobi marcou, após desviar cruzamento, fazendo o Goodison Park explodir.
SEQUÊNCIAOs Toffees voltam a campo no domingo, contra o Crystal Palace, pela FA Cup. O Newcastle joga contra o Tottenham, pela Premier League, no dia 3 de abril.
Crédito: Iwobidecidiuojogonofinal(Foto:AnthonyDevlin/AFP

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