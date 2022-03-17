Invasão, expulsão e gol no final: Everton vence o Newcastle em um jogo maluco na Premier League

Em um jogo que teve de tudo - absolutamente tudo - o Everton venceu o Newcastle, pela Premier League, com gol aos 53 minutos do 2° tempo, em um jogo entre duas equipes que buscam se distanciar da zona de rebaixamento. A partida foi louca; teve vitória nos acréscimos, expulsão e até uma invasão de campo maluca.JOGO DE POUCAS CHANCESO jogo em si, foi de poucas chances. Aos 28 minutos, Wood cabeceu perigosamente para fora. Foi a primeira chance do Newcastle, e a única do primeiro tempo.
UMA INVASÃO INSÓLITAAos quatro minutos da etapa complementar, um ativista invadiu o campo prendeu seu pescoço contra a baliza com um lacre. O jovem foi contido pelos seguranças do estádio.
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EMOÇÃO NO FINALAos 43´da etapa final, Allan foi expulso após cometer uma falta. O árbitro acrescentou 14 minutos ao fim do tempo regulamentar. O Everton conseguiu marcar o gol da vitória, aos 53 minutos: Iwobi marcou, após desviar cruzamento, fazendo o Goodison Park explodir.
SEQUÊNCIAOs Toffees voltam a campo no domingo, contra o Crystal Palace, pela FA Cup. O Newcastle joga contra o Tottenham, pela Premier League, no dia 3 de abril.