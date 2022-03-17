Invasão, expulsão e gol no final: Everton vence o Newcastle em um jogo maluco na Premier League

Em um jogo que teve de tudo - absolutamente tudo - o Everton venceu o Newcastle, pela Premier League, com gol aos 53 minutos do 2° tempo, em um jogo entre duas equipes que buscam se distanciar da zona de rebaixamento. A partida foi louca; teve vitória nos acréscimos, expulsão e até uma invasão de campo maluca.JOGO DE POUCAS CHANCES​O jogo em si, foi de poucas chances. Aos 28 minutos, Wood cabeceu perigosamente para fora. Foi a primeira chance do Newcastle, e a única do primeiro tempo.