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futebol

Intransponível! Grêmio pode ser tricampeão estadual com zaga invicta; Entenda

Nos dois títulos anteriores, o Tricolor não foi vazado por Brasil de Pelotas e Internacional...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 16:23
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO
Na noite da última quarta-feira, o Grêmio abriu mais uma final de Campeonato Gaúcho, a terceira consecutiva, e não tomou conhecimento do Caxias, ao vencer por 2 a 0. Agora, o Tricolor pode perder até por um gol de diferença, que leva o tricampeonato para casa.Conhecido pelo estilo de jogo ofensivo, o duelo de ontem serviu para aumentar ainda mais a força do Grêmio em finais estaduais. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor não sabe o que é ser vazado.
Na primeira decisão desde a sua volta, o rival foi o Brasil de Pelotas. No placar agregado, o Tricolor venceu por 7 a 0 e não deu a mínima chance da zebra aparecer.
Na temporada passada, a segunda consecutiva, o Internacional foi a vítima. Após 180 sem gols, o troféu acabou decidido na marca da cal e o Grêmio levou a melhor.
Confira os placares do Grêmio na decisão do Gauchão
2018Grêmio 4 x 0 Brasil de PelotasBrasil de Pelotas 0 x 3 Grêmio
2019Internacional 0 x 0 GrêmioGrêmio 0 x 0 Internacional
2020 Caxias 0 x 2 Grêmio

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