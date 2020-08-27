Intransponível! Grêmio pode ser tricampeão estadual com zaga invicta; Entenda

Na noite da última quarta-feira, o Grêmio abriu mais uma final de Campeonato Gaúcho, a terceira consecutiva, e não tomou conhecimento do Caxias, ao vencer por 2 a 0. Agora, o Tricolor pode perder até por um gol de diferença, que leva o tricampeonato para casa.Conhecido pelo estilo de jogo ofensivo, o duelo de ontem serviu para aumentar ainda mais a força do Grêmio em finais estaduais. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor não sabe o que é ser vazado.