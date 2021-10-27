futebol

Internazionale vence Empoli e segue em busca da liderança do Italiano

Com gols de Alexis Sánchez e Federico Dimarco, Inter chega à sexta vitória e torce por derrota do Napoli nesta quinta-feira para se aproximar dos líderes do campeonato...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 19:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 19:06
Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP
A Internazionale deu mais um passo em busca da liderança do Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, a equipe comandada por Simone Inzaghi venceu o Empoli por 2 a 0, no estádio Carlo Castellani, em Empoli, pela décima rodada, e chegou à sexta vitória na competição.INTER PRESSIONA E ABRE NO FIMA partida começou com chances para os dois times, mas quem deteve o domínio das ações foi a Inter. No entanto, o placar só foi inaugurado aos 34 minutos, quando Danilo D’Ambrosio recebeu de Alexis Sánchez e desviou de cabeça.
VANTAGEM NUMÉRICA E EMBALOAos sete minutos da etapa complementar, Ricci fez falta dura em Barella e foi expulso, o que tornou as ações do Empoli ainda mais difíceis. Aos 22, Dimarco recebeu passe de Lautaro Martinez e ampliou. A Inter ainda faria o terceiro com Gagliardini, aos 29, mas o VAR apontou toque de mão na jogada.
ENTRE OS GRANDESCom 21 pontos, o time de Milão se manteve na terceira colocação e torce por derrota do Napoli, que soma 25 e encara o Bolonha nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília). O Milan, que venceu o Torino por 1 a 0, lidera a disputa, com 28.
PRÓXIMOS PASSOSA Inter volta ao campo neste domingo, às 8h30 (de Brasília), contra a Udinese, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. No mesmo dia, o Empoli visita o Sassuolo, às 11h, no estádio Cità del Tricolore, em Sassuolo.

