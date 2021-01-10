Internazionale e Roma empatam pelo Italiano, e o líder Milan agradece

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Em partida muito esperada, Roma e Internazionale de Milão empataram em 2 a 2, neste domingo, na capital italiano. O jogo foi válido pela 17ª rodada do Scudetto. Os gols foram marcados por Pellegrini e Mancini, enquanto Skrij e Hakimi anotaram os dos visitantes.

Com o resultado, o Milan sorriu e abriu três pontos na liderança da competição: 40 a 37 sobre a própria Inter, segunda colocada. A Roma está em terceiro, com 34. Todos já têm os 17 jogos, ao contrário de Atalanta (16), Juventus (15) e Sassuolo (16).

Juve e Sassuolo jogarão ainda neste domingo, às 16h45, em Turim. A Velha Senhora tem 30 pontos e busca a terceira vitória consecutiva, enquanto o time visitante soma 29.

A Inter volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita a Fiorentina, às 11h, pelas oitavas de final da Coppa Itália, enquanto a Loba joga "fora de casa", o clássico local com a arquirrival Lazio, na sexta, mas este pelo Campeonato Italiano.

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A Inter teve bem mais posse de bola e finalizações, mas quem abriu o placar foram os donos da casa, aos 17, com Pellegrini aproveitando bom passe de Mkhitaryan. Aos 27, Vidal quase empatou ao receber grande bola dentro da área e chutá-la rente à trave.

No segundo tempo, o empate, enfim, saiu. Aos 11, Brozovic bateu escanteio e Skriniar marcou de cabeça. Enquanto o torcedor ainda comemorava, o segundo gol da Inter: aos 17, Brozovic apareceu novamente e tocou para Hakimi, que faz boa jogada individual, chuta na trave mas vê a bola entrar logo em seguida.