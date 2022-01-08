Internazionale de Milão x Lazio: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, o Scudetto, a líder Internazionale de Milão recebe a Lazio, neste domingo, às 16h45, no Estádio Giuseppe Meazza. O jogo vai ter transmissão da Fox Sports e do Star +. A Inter venceu as últimas sete rodadas (13ª a 19ª) e não jogou pela 20ª, por conta de um surto de Covid-19 no elenco do Bologna. Ainda assim, os nerazurri lideram a competição, com 46 pontos. Há a possibilidade de Inter poupar alguns de seus titulares já que pega a Juventus na próxima quarta-feira, pela Supercopa da Itália. Eles são seguidos por Milan (45) e Napoli (40), que têm os 20 jogos. A Atalanta fecha o G4, com 38 pontos em 19 partidas.