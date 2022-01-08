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Internazionale de Milão x Lazio: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Time da Lombardia está embalado,  lidera o Scudetto e quer a vitória para chegar com moral à Supercopa da Itália. Já a equipe da capital sonha com o G4...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 17:00

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 17:00

Em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, o Scudetto, a líder Internazionale de Milão recebe a Lazio, neste domingo, às 16h45, no Estádio Giuseppe Meazza. O jogo vai ter transmissão da Fox Sports e do Star +. A Inter venceu as últimas sete rodadas (13ª a 19ª) e não jogou pela 20ª, por conta de um surto de Covid-19 no elenco do Bologna. Ainda assim, os nerazurri lideram a competição, com 46 pontos. Há a possibilidade de Inter poupar alguns de seus titulares já que pega a Juventus na próxima quarta-feira, pela Supercopa da Itália. Eles são seguidos por Milan (45) e Napoli (40), que têm os 20 jogos. A Atalanta fecha o G4, com 38 pontos em 19 partidas.
Confira a tabela do Campeonato Italiano
Na Itália, o torneio é G7. Os quatro primeiros vão para a Champions, o quinto e o sexto se classificam para a Liga Europa e o sétimo fica com a única vaga para a Liga Conferência. No momento, esses times são Juventus (35), Fiorentina (32) e Roma (32). Desses, só o time de Florença não jogou no meio de semana. A Lazio está em oitavo, com 32 pontos em 20 jogos.
FICHA TÉCNICA
Internazionale de Milão x LazioScudetto/Calcio/Campeonato Italiano - 21ª rodada
Data e horário: 09/01/2022, às 16h45Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)Onde assistir: Fox Sports e Star +Árbitro: Luca Pairetto (ITA)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNAZIONALE (Técnico: Simone Inzaghi)
Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni e Dumfries; Barella, Brozovic, Vidal e Perisic; Correa e Lautaro Martinez.
Desfalques: Calhanoglu (suspenso); Cordaz e Satriano (Covid-19)
LAZIO (Técnico: Maurizio Sarri)
Strakosha; Marusic, Felipe, Radu e Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson e Immobile
Desfalques: Akpa Akpro (Seleção)
Crédito: InternazionaledeMilãovenceuosúltimossetejogos(Foto:CarloHermann/AFP

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